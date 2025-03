Unicamp vai diminuir número de questões da 2ª fase do vestibular

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) vai reduzir o número de questões das provas específicas, aplicadas na segunda fase do vestibular. Em vez de 20, os candidatos terão que responder a 18 perguntas.

Segundo a Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares), a mudança pretende tornar a prova menos exaustiva e permitir que os candidatos tenham mais tempo para elaborar as respostas.

A redução considera as questões da parte específica do exame, de acordo com a área de conhecimento, nas quais os candidatos se empenham mais por conta dos respectivos pesos de cada matéria. Acreditamos que, com o ajuste, os candidatos terão mais tempo para ler bem os enunciados e articular as informações solicitadas", disse José Alves de Freitas, diretor da comissão.

A segunda fase da Unicamp acontece em dois dias de prova. No primeiro, eles fazem uma redação (são apresentadas duas propostas e o candidato escolhe uma delas) e respondem a 10 questões dissertativas (seis de português e literatura, duas de língua inglesa e duas de ciências da natureza).

No segundo dia de provas, onde haverá a redução de questões, os candidatos respondem a questões da área em que escolheram o curso. Com a mudança, os candidatos terão, no segundo dia de provas da segunda fase, que responder à seguinte quantidade de questões:

- Área de Ciências Humanas/Artes: 5 questões de História, 5 de Geografia, 1 de Filosofia e 1 de Sociologia

- Área de Ciências da Natureza: 7 questões de Biologia, 5 de Química

- Área de Ciências Exatas/Tecnológicas: 7 questões de Física e 7 de Química

CALENDÁRIO

A Unicamp divulgou também nesta segunda-feira (24) o calendário para o vestibular 2026. As inscrições começam no dia 1º de agosto e vão até 1º de setembro. Elas devem ser feitas na página oficial da Comvest.

A primeira fase do vestibular será no dia 26 de outubro e a segunda acontecerá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. A primeira lista de aprovados será divulgada no dia 23 de janeiro de 2026.

PRINCIPAIS DATAS DO VESTIBULAR DA UNICAMP

- Isenções da Taxa de Inscrição: 12 de maio a 6 de junho de 2025

- Inscrições e pagamento da Taxa de Inscrição: de 1º de agosto a 1º de setembro de 2025

- Prova da 1ª fase: 26 de outubro de 2025

- Prova da 2ª fase: 30 de novembro e 1º de dezembro de 2025

- Provas de Habilidades Específicas: 3 a 5 de dezembro de 2025

- Divulgação dos aprovados em 1ª chamada: 23 de janeiro de 2026