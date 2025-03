Bebê traficada por português é repatriada ao Brasil após resgate; veja

© Polícia Federal/X

Uma bebê que foi traficada para Portugal por um português quando ainda era recém-nascida, retornou ao Brasil na última segunda-feira, com a ajuda da Polícia Federal. De acordo com informações da instituição, a repatriação da criança, que agora tem 1 ano e quatro meses, foi possível graças à colaboração de órgãos públicos e entidades privadas tanto no Brasil quanto em Portugal.

A bebê nasceu em outubro de 2023 em Valinhos, no interior de São Paulo, e foi encontrada em Portugal em dezembro do mesmo ano. A investigação teve início em 30 de novembro de 2023, após o Ministério Público brasileiro receber uma denúncia de que um bebê recém-nascido havia sido abandonado pela mãe no hospital Santa Casa de Valinhos e registrado como filho de um homem de nacionalidade portuguesa.

Em menos de um mês, o mesmo homem havia registrado outro bebê recém-nascido, também no hospital, como seu filho, e levado a criança para Portugal. Quando foi confirmada que a criança não tinha a nacionalidade portuguesa, pois o registro estava falsificado, a situação foi investigada mais a fundo.

O homem, que foi detido no Brasil por suspeita de tráfico de crianças, tinha feito várias viagens entre o Brasil e Portugal ao longo dos últimos anos. Em uma dessas viagens, trouxe a bebê, mas voltou ao Brasil sem ela. A repatriação foi autorizada após uma ordem judicial portuguesa, emitida após a confirmação da nacionalidade brasileira da criança.

A coordenadora do Grupo de Repressão a Crimes Contra os Direitos Humanos da Polícia Federal em Campinas, Estela Beraquet Costa, revelou em entrevista que o português detido afirmou que queria adotar as crianças em Portugal, mas, como não obteve sucesso, procurou outro caminho para conseguir filhos.

A criança foi localizada com o marido do suspeito, em Valongo, distrito do Porto, e posteriormente foi entregue a uma família de acolhimento. O caso foi registrado como um exemplo de ação eficaz de cooperação internacional, e a Polícia Federal divulgou um vídeo do processo de repatriação.



Pode ver, na galeria acima, um vídeo divulgado pela Polícia Federal.

