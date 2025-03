Médico sofre ataque cardíaco e morre enquanto fazia parto na Bahia

© X

Um médico brasileiro morreu enquanto realizava um parto no Hospital Nair Alves de Souza, em Paulo Afonso, na Bahia, na última segunda-feira. Francisco Xavier do Carmo, de 78 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto estava de plantão. Ele era um obstetra experiente e estava acompanhado por uma equipe médica, incluindo seu filho, que fazia parte do time responsável pelo procedimento. O filho tentou, sem sucesso, salvar a vida do pai durante a emergência.

A morte de Francisco Xavier gerou uma onda de homenagens nas redes sociais, com colegas e pacientes lembrando a dedicação do médico ao longo de sua carreira. "Sua presença marcante, generosidade e compromisso com a saúde pública transformaram muitas vidas e deixaram uma marca profunda em nossa história", escreveu uma pessoa nas redes sociais.

O obstetra, que deixa três filhos, era muito respeitado pela comunidade médica e pela população local.

Francisco Xavier do Carmo Filho, de 78 anos, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória no Hospital Nair Alves de Souza, em Paulo Afonso/BA.https://t.co/kgp8wSGytK pic.twitter.com/Zcc6DIlbLs — Blog do Edson Alves (@blogdoea) March 25, 2025

Leia Também: Bebê traficada por português é repatriada ao Brasil após resgate; veja