O lado sombrio do atual mercado de ouro brasileiro

A StoneX, grande empresa de serviços financeiros dos EUA, teria comprado milhões de dólares em ouro de uma empresa supostamente conectada a operações ilegais de mineração na floresta amazônica, conforme revelado por relatórios investigativos do The Bureau of Investigative Journalism e do Repórter Brasil.

Documentos sugerem que um fornecedor brasileiro da StoneX obtém ouro de uma rede de mineradoras informais, algumas das quais foram sancionadas pela agência ambiental do Brasil. A Amazônia, um escudo vital contra o colapso climático, viu um crescimento na mineração selvagem e não regulamentada devido ao aumento dos preços do ouro, impulsionado pela incerteza econômica global e pelas tensões geopolíticas.

