Prouni abre inscrições para a lista de espera do primeiro semestre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Prouni (Programa Universidade Para Todos) abriu, nesta quarta-feira (26), o período para que os estudantes apresentem interesse em participar da lista de espera do processo seletivo para o primeiro semestre de 2025.

Podem participar todos os inscritos que não foram selecionados nas chamadas regulares ou que foram reprovados por não formação de turma, segundo o Ministério da Educação.

Os candidatos precisam manifestar o interesse em entrar na lista de espera até às 23h59 desta quinta-feira (27), no site do Prouni.

A divulgação dos pré-selecionados, ainda de acordo com o MEC (Ministério da Educação), ocorrerá na terça-feira (1º).

O Prouni é um programa do governo federal que oferta bolsas de estudo, integrais ou parciais para alunos de baixa renda. O objetivo é ampliar o acesso ao ensino superior. Os estudantes recebem as bolsas em cursos de graduação em instituições de educação superior privadas.

O candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277 atualmente), para obter a bolsa integral, que cobre a totalidade do valor da mensalidade do curso.

Já para a bolsa parcial, que cobre (50%) do valor da mensalidade, de acordo com o órgão, a renda mensal per capita exigida é de até três salários mínimos (R$ 4.554).

No dia 4 de fevereiro o MEC divulgou lista de primeira chamada dos candidatos aprovados no Prouni.

O programa disponibiliza, neste primeiro semestre, 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas de educação superior por todo o país. Dessas bolsas, 203.539 são integrais (100%) e 134.905, parciais (50%).



COMO SE INSCREVER NA LISTA DE ESPERA DO PROUNI?

Se o candidato não for aprovado nas duas chamadas do Prouni, ele ainda poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, que será usada pelas instituições de ensino na convocação de candidatos para preenchimento de bolsas eventualmente não ocupadas.

O candidato deve obrigatoriamente confirmar, na página do Prouni, nos dias 26 e 27 de março, o interesse na bolsa. A lista de espera estará disponível no Sisprouni para consulta pelas instituições e pelos candidatos no dia 1º de abril de 2025.

A lista de espera do Prouni será única para cada curso e turno de cada local de oferta, independentemente da opção original dos candidatos pela concorrência a vagas destinadas à implementação de políticas afirmativas ou à ampla concorrência.

Pode participar da lista de espera, exclusivamente para o curso correspondente à primeira opção, o candidato:

- Não pré-selecionado nas chamadas regulares.

- Pré-selecionado na segunda opção de curso, reprovado por não formação de turma.

Pode participar da lista de espera, exclusivamente para o curso correspondente à segunda opção, o candidato:

- Não pré-selecionado nas chamadas regulares, na hipótese de não ter ocorrido formação de turma na primeira opção de curso.

- Não pré-selecionado nas chamadas regulares, na hipótese de não haver bolsas disponíveis na primeira opção de curso.

- Pré-selecionado na primeira opção de curso, reprovado por não formação de turma.

A aprovação ou reprovação do candidato pré-selecionado na lista de espera e a emissão do respectivo Termo de Concessão de Bolsa ou Termo de Reprovação deverão ser incluídos no Sisprouni pelas instituições de ensino superior no período de 12 a 25 de abril.