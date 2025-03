Anvisa interdita pasta de dentes da Colgate após casos de alergia

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Segurança Sanitária) interditou cautelarmente todas as pastas de dente do modelo Colgate Clean Mint após clientes relatarem que o produto estaria causando reações alérgicas, como ardência, inchaço, vermelhidão e aftas na boca, na língua e na gengiva.

Segundo a medida publicada no DOU (Diário Oficial da União), a ação foi adotada "considerando o número significativo de relatos de eventos adversos associados ao uso do produto".

Conforme apurado pela Folha de S.Paulo anteriormente, os problemas teriam ocorrido após a mudança na fórmula do produto, que agora contém fluoreto de estanho. Segundo a Colgate-Palmolive, a composição é segura e "amplamente usada em cremes dentais em todo o mundo".

A empresa afirma, no entanto, que uma pequena minoria das pessoas pode apresentar sensibilidade a determinados ingredientes, e que, nesses casos, a recomendação é a descontinuidade do uso do produto.

A empresa disse também que monitora atentamente os relatos e acompanha cada situação individualmente. Consumidores que tiverem dúvidas ou precisarem conversar sobre os produtos, podem buscar o canal de atendimento no número 0800 703 7722.

"A nova fórmula é o resultado de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento e testes extensivos com consumidores, inclusive no Brasil, para proporcionar às pessoas uma excelente saúde bucal. Nossos produtos e seus ingredientes passam por testes rigorosos e são aprovados por agências regulatórias em todo o mundo", afirma a Colgate.

Segundo a Anvisa, entre 1º de janeiro e 19 de março, oito notificações envolvendo 13 casos de eventos adversos relacionados ao uso de cremes dentais da marca forma recebidos.

Aqueles que desejarem podem reportar qualquer evento adverso de produtos cosméticos por meio do sistema de Cosmetovigilância da Anvisa, que fica no site oficial da agência.

No Reclame Aqui, plataforma para compartilhamento de problemas dos consumidores, um dos clientes que sofreu com reações alérgicas ao produto diz que teve inflamações e feridas na língua e na boca.

"Sofri por mais de 20 dias com dores fortes, sem conseguir movimentar a minha língua. Com dificuldade de comer, conversar e de dormir. Fui a duas dentistas e um médico, que me disseram não ter ideia do que estava causando aquilo. Estou retomando a rotina normal após parar de utilizar este produto", afirma o consumidor.

Nas últimas horas, ainda na plataforma do Reclame Aqui, consumidores relatam que perceberam também inchaços nas amídalas e na garganta e queimação na língua.

"Adquiri oito unidades do creme dental confiando na qualidade do produto, que usava há muitos anos. Para minha surpresa, ele causou forte ardência na minha boca, inclusive causando aftas nos dias seguintes. Minha esposa também teve alergia e forte irritação na boca logo após iniciar o uso".

Outra consumidora relatou também que acreditou estar com algum tipo de alergia alimentar, mas que não descobriu nenhum problema do tipo ao visitar médicos e dentistas. "Do dia para a noite comecei a ficar com os lábios MUITO inchados, além de notar pequenas ranhuras no lábio interno inferior, junto a um ressecamento extremo da boca, a ponto do meu lábio inferior colar nos dentes [...] Comecei a ter aftas e escovar os dentes era um momento horrível pois, minha gengiva estava muito machucada", diz.

No X, antigo Twitter, usuários também relatam problemas com o produto.