Ministério da Saúde quer conscientizar líderes religiosos sobre vacinação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em agenda da campanha de vacinação contra a gripe, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se reuniu com líderes evangélicos de São Paulo na tarde desta quinta-feira (27).

O ministro participou da Conamad (Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil), na igreja evangélica do Ministério de Madureira, no Brás, região central da capital paulista.

O movimento, segundo a pasta, faz parte da campanha de vacinação que começa no dia 7 de abril em todo o país.

De acordo com Padilha, a recepção da campanha pelos representantes evangélicos foi ótima. O personagem Zé Gotinha também esteve presente no encontro e foi fotografado por parte das lideranças presentes.

Em 2021, uma pesquisa Datafolha apontou que quase metade dos evangélicos no Brasil (46%) nada ou pouco temiam em serem infectados pela Covid-19.

Evangélicos formavam, em geral, uma parcela religiosa da população mais descrente das vacinas -14% dos entrevistados que eram pertencentes à religião rejeitavam o imunizante.

Outras religiões, mobilizações culturais e esportivas também devem fazer parte da agenda do Ministério da Saúde para a divulgação da campanha.

"Faço questão de procurar todos os espaços em que possamos falar sobre a vacina. Já conversei com líderes religiosos de todas as religiões e nós vamos fazer essa mobilização também para combater qualquer tipo de negacionismo e fake news em relação à vacinação", diz Padilha.

Na sexta, o ministro ainda realizou agenda de mobilização para a vacinação na Neo Química Arena, estádio onde ocorre a final do Campeonato de Futebol Paulista.