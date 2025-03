Saiba como será o tempo em SP durante o Lollapalooza Brasil 2025

© REUTERS / Jim Young (Foto de arquivo)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir das 11h desta sexta-feira (28) até a noite de domingo (30) os fãs da música poderão acompanhar os shows do Lollapalooza Brasil 2025 no autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Como todo evento a céu aberto, os frequentadores sofrem as consequências das intempéries da natureza. Por isso, o Climatempo fez a previsão de como ficará o tempo nos três dias.

O primeiro ponto destacado pelo instituto é que a região do autódromo, perto da serra do Mar, acaba recebendo com mais intensidade os ventos vindos do oceano, o que a torna mais fresca que as demais áreas da capital paulista.

Além disso, a proximidade com as represas Billings e Guarapiranga aumenta a umidade do ar, facilitando a formação de nuvens que, aliadas à frente fria que passa pelo litoral paulista, pode provocar pancadas de chuva durante as tardes.

Assim, os fãs que forem ao Lollapalooza precisam se preparar para três situações: o calor perto dos 30°C durante a tarde, a possível chuva com vento moderado e, à noite, um tempo mais fresco na casa dos 18°C.



PREVISÃO DO TEMPO

Confira abaixo a previsão para cada dia, segundo o Climatempo:

1º DIA - SEXTA-FEIRA (28)

- Dia com várias horas com sol forte de manhã e à tarde; sensação de calor desde cedo;

- Temperatura em Interlagos: 18°C a 28°C;

- Pancadas de chuva no fim da tarde e começo da noite, de curta duração;

- probabilidade de chuva: 60% entre 16h e 19h.

2º DIA - SÁBADO (29)

- Dia com mais nuvens do que na sexta, mas com a presença do sol pela manhã e à tarde; sensação de calor em grande parte do dia;

- Temperatura em Interlagos: 18°C a 27°C;

- Pancadas de chuva a partir do meio da tarde até o começo da noite, de curta duração;

- Probabilidade de chuva: 80% entre 15h e 20h.

3º DIA - DOMINGO (30)

- Dia com mais nuvens do que na sexta-feira, mas com a presença do sol de manhã e à tarde; sensação de calor na maior parte do dia, mas menos do que na sexta;

- Temperatura em Interlagos: 17°C a 27°C

- Pancadas de chuva a qualquer hora da tarde e no começo da noite, de curta duração;

- Probabilidade de chuva: 70% entre 14h e 19h.

SERVIÇO

Nas demais regiões da capital paulista, o tempo será parecido com o de Interlagos. Nesta sexta, a chuva mais forte deve voltar à região metropolitana em forma de pancadas isoladas durante a tarde, porque a temperatura deve voltar a subir um pouco para a casa dos 30°C. Assim, a umidade vinda do oceano aumentará a nebulosidade, criando condições para a precipitação.

No fim de semana, o cenário atmosférico deve ser parecido com o de sexta. O calor ficará na casa dos 30°C e existe a possibilidade de chuva de moderada a forte entre a tarde e a noite. O volume esperado nem deve ser tão grande, mas as pancadas podem se concentrar em algumas regiões, com condições para alagamentos e quedas de energia.