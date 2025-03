Entregadores de aplicativos anunciam paralisação de 48 horas no Brasil

© Reuters

Entregadores de aplicativos de todo o Brasil planejam uma greve de dois dias, nesta segunda-feira (31) e terça (01). A paralisação, organizada pela Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativos (Anea), já conta com a adesão de trabalhadores de 20 estados.

As principais reivindicações da categoria incluem o reajuste da taxa mínima de entrega, que está inalterada há três anos, apesar da inflação. Além disso, os entregadores exigem melhores condições de trabalho, como vínculo empregatício, direito a férias e proteção contra desligamentos das plataformas.

Outras demandas incluem:

Aumento do valor por quilômetro: de R$ 1,50 para R$ 2,50;

Limitação das rotas de bicicleta: máximo de 3 km por pedido;

Pagamento integral por entrega: sem cortes arbitrários em pedidos múltiplos.

A Anea justifica a paralisação alegando que as pautas são essenciais para evitar a exploração dos entregadores pelas plataformas. Eles argumentam que, sem reajustes justos, os ganhos não são compatíveis com o custo de vida, e os trabalhadores arcam sozinhos com os custos de combustível, manutenção e riscos diários.

Além da greve, estão previstas manifestações, motociatas, carreatas e pedaladas em diversas cidades para promover as reivindicações e denunciar práticas antissindicais das plataformas, como o oferecimento de bônus para desmobilizar a greve e ameaças de bloqueio aos grevistas.

