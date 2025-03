Menina morre atingida por hélice de lancha em praia de AL; pai fica ferido

© iStock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma menina de cinco anos morreu após ser atingida pela hélice de uma lancha na Praia do Gunga, em Alagoas. O pai dela, que também foi atingido, está internado.

Dupla estava em um passeio com a família quando o acidente aconteceu. Não há até o momento detalhes de como eles foram atingidos. O fato aconteceu na tarde do sábado (29), segundo a Polícia Civil.

A criança foi levada de ambulância para o hospital, onde teve a morte constatada. O pai, com ferimentos na cabeça e nas costas, foi socorrido de helicóptero. Ele segue internado no Hospital Geral de Alagoas.

Momento do resgate da criança foi gravado por banhistas. Nas imagens, é possível ver que a menina, colocada na lancha após o acidente, é levada para uma ambulância nos braços de uma pessoa, com água na altura da cintura. A maré estava cheia no momento do acidente.

A praia do Gunga é um famoso destino turístico de Alagoas. Ela fica na cidade de Roteiro, a 40 km de Maceió.

Polícia Civil e Marinha investigam o caso. Em nota, a Marinha informou que um inquérito administrativo foi instaurado. O delegado Bruno Emílio, da PCAL, afirmou que as perícias sobre o caso foram iniciadas ainda no sábado.

