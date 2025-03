Chuva forte deixa São Paulo em estado de atenção para alagamentos

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos na tarde de hoje (31). Na região metropolitana, chuva provocou alagamentos e uma casa desabou.

Toda a capital paulista está em estado de atenção e pontos da região metropolitana registram pontos de alagamento. A informação foi confirmada pela Defesa Civil de São Paulo na tarde de hoje.

Foi emitido um alerta severo para chuvas na região do ABC paulista. Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá já registram alagamentos.

Uma residência desabou em Mauá por conta das fortes chuvas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram mobilizadas para resgate no bairro Jardim Zaira. Não há informação sobre vítimas. A Defesa Civil disse que a chuva de alta intensidade acompanhada por ventos fortes está afetando todo o município, com quedas de árvores e alagamentos.