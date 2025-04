Mãe esperava gêmeos, mas dá à luz apenas um bebê e caso é investigado

© Reprodução- TV Globo

Uma gestante que esperava dar à luz gêmeos foi surpreendida ao sair da sala de parto com apenas um bebê nos braços. O caso ocorreu no Hospital da Mulher Mariska Ribeiro, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e agora está sendo investigado pela Polícia Civil.

Kathelen Tavares, mãe de gêmeos em uma gestação anterior, relata que durante todo o pré-natal os exames indicaram a presença de dois fetos. Segundo ela contou à imprensa local, nunca foi cogitada a hipótese de uma gravidez única. “Desde o início eu me preparei para dois bebês. Cheguei a separar duas roupinhas, como me pediram. Durante o parto, ouvi o choro de um recém-nascido e depois me informaram que não havia outro. Fiquei sem entender o que aconteceu”, contou a mãe.

Apesar das expectativas, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os exames realizados na unidade detectaram dois batimentos cardiofetais, mas que essa leitura pode, em alguns casos, corresponder ao mesmo feto captado em diferentes posições do abdômen.

A cesariana, segundo a Secretaria, transcorreu normalmente e foi acompanhada por uma equipe completa de profissionais de saúde. Após o parto, foi identificada apenas uma placenta e um único cordão umbilical, sem qualquer vestígio de um segundo feto. Ainda de acordo com a pasta, não houve complicações cirúrgicas, e a paciente foi orientada desde o início sobre as possibilidades relacionadas aos batimentos fetais.

Investigação em andamento

Inconformada com o desfecho, a família de Kathelen procurou as autoridades. A 34ª Delegacia de Polícia (Bangu) instaurou uma investigação para apurar os fatos. Segundo informações da corporação, já foram solicitados documentos médicos, imagens das câmeras de segurança do hospital e o depoimento do diretor da unidade. A mãe também será ouvida novamente nos próximos dias.

O caso gerou comoção nas redes sociais e reacendeu o debate sobre a qualidade do atendimento pré-natal na rede pública, especialmente em situações que envolvem possíveis gestações múltiplas.

A Secretaria de Saúde informou que Kathelen continua recebendo acompanhamento e está sendo acolhida pela equipe da unidade hospitalar.

