SP: Guarujá tem 150 mil moradores sem água há cinco dias

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Pelo menos 150 mil moradores de Vicente de Carvalho, distrito de Guarujá, estão sofrendo com falta de água deste a última sexta-feira (28), de acordo com a prefeitura. A gestão municipal criou um gabinete de crise nesta terça-feira (1º) para avaliar quais medidas podem ser tomadas para garantir o abastecimento da cidade.

Questionada, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) informou que está ciente de que precisa melhorar os sistemas de abastecimento e que as soluções fazem parte do compromisso assumido pela empresa no processo de desestatização.

De acordo com a companhia, estão sendo providenciadas ações emergenciais para reduzir os reflexos do período de estiagem. O Sistema Jurubatuba, acrescentou, está operando com 70% de capacidade. A empresa salientou que direcionou mais 16 caminhões-pipa para unidades públicas de saúde e educação indicadas pela prefeitura e para a população.

"A Sabesp pede desculpas pelos transtornos e informa que está trabalhando para normalizar o quanto antes o fornecimento de água à população", diz a nota.

A prefeitura de Guarujá afirmou que, desde sábado, a Sabesp disponibiliza caminhões-pipa que têm abastecido apenas escolas e unidades de saúde, deixando secas as torneiras de 150 mil pessoas, população aproximada de Vicente de Carvalho, que abriga 50% dos habitantes de Guarujá. A cidade já tinha dois caminhões-pipa em operação.

Uma reunião de emergência entre a prefeitura e a Sabesp está prevista para a próxima sexta-feira (4). A ideia é que, nela, surjam soluções para mitigar o problema e garantir água para a população. Conforme a gestão municipal, entre as alternativas está o abastecimento dos reservatórios da cidade com caminhões-tanque de grande volume, a serem fornecidos pela empresa.

Participam do gabinete de gestão de crise as secretarias de Meio Ambiente e Segurança Climática; Coordenação Governamental; Infraestrutura e Obras; Saúde; e Operações Urbanas e Planejamento.