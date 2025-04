Madrinha que faltou a casamento por atraso de voo é indenizada

© Kevin Carter/Getty Images

Uma mulher que faltou a um casamento no qual era madrinha em Goiânia, no Goiás, vai ser indenizada em cerca de 18 mil reais. A decisão do tribunal foi tomada em fevereiro, e agora foi tornada pública.

O caso aconteceu em agosto, quando a passageira entrou em um voo em Belo Horizonte, em Minas Gerais, para São Paulo.

Em 31 de agosto, este voo partiu com 30 minutos de atraso, o que fez com que perdesse o segundo voo para Goiânia, onde era o casamento.

A previsão era de que o voo chegasse às 13h55 à cidade, mas acabou por chegar só às 19 horas.

A Latam Linhas Aéreas foi questionada sobre a decisão da Justiça, mas a companhia aérea referiu que não comenta questões judiciais em andamento.

A maioria do valor da indenização foi atribuído devido a danos morais.