Acidente entre van e caminhão deixa seis mortos e 11 feridos no Piauí

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Seis mulheres morreram e outras 11 pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre uma van e um caminhão na PI-144, em São Braz do Piauí, no Sul do estado, na manhã desta quinta-feira (3).

A van prestava serviço para a Prefeitura de Jurema, também no interior do Piauí, e transportava pacientes que seguiam para exames médicos no município de São Raimundo Nonato, a cerca de 65 km de distância.

Entre os mortos, estão duas enfermeiras, incluindo Letícia Soares Ribeiro, servidora da Secretaria de Saúde de Anísio de Abreu.

O local foi isolado para a perícia apurar as circunstâncias da colisão. Ainda não há informação sobre as possíveis causas do acidente.

O Corpo de Bombeiros disse que, ao chegar ao local, encontrou seis corpos de mulheres, sendo que quatro já haviam sido retirados do veículo por populares, enquanto outras duas vítimas ainda estavam presas às ferragens.

As vítimas feridas foram socorridas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhadas inicialmente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de São Raimundo Nonato.

Os condutores da van e do caminhão ficaram feridos e estão internados, ambos em estado grave.

A Prefeitura de Jurema lamentou as mortes e decretou luto oficial de seis dias. "Reafirmamos nosso compromisso em prestar todo o apoio necessário às famílias enlutadas, oferecendo conforto e suporte", disse em nota.

Já a Prefeitura de Anísio de Abreu, também no Piauí, também lamentou a tragédia e prestou homenagem à enfermeira Letícia Soares Ribeiro, que era servidora do município.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, das 11 vítimas do acidente levadas para a UPA de São Raimundo Nonato, três foram transferidas para o Hospital Regional Senador José Cândido Ferraz, no mesmo município, onde permanecem internadas na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em estado grave.

Uma criança foi atendida e recebeu alta médica. Outro paciente foi na clínica cirúrgica do hospital.

Os outros seis pacientes estão em observação na UPA de São Raimundo Nonato.

Veja quem são as vítimas do acidente: