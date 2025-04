Inmet emite alerta de grande perigo para temporais em 100 cidades de SP e RJ

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de grande perigo para mais de cem cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro em razão da previsão de chuva intensa, com volumes que podem ultrapassar os 100 mm em 24 horas, e rajadas de vento com intensidade em torno de 100 km/h, nesta sexta-feira (4) e sábado (5).

As regiões da Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e Litoral Norte, em São Paulo, e da Costa Verde, região Metropolitana, Vale do Paraíba, Região Serrana e a Baixada Litorânea, no Rio de Janeiro, são as que demandam mais atenção, segundo o Inmet.

A região da Grande São Paulo, de Campinas, Sorocaba, o sul do estado de São Paulo e as regiões próximas da divisa com Minas Gerais, no norte e nordeste do estado, podem acumular de 50 mm a 100 mm entre sexta e sábado (5), de acordo com a Climatempo. Para a região da Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba, a previsão é de 100 mm a 150 mm. A Baixada Santista e a região de São Sebastião e de Caraguatatuba podem acumular de 150m a 250 mm, o litoral sul, de 100 mm a 150 mm e a região de Ubatuba, de 250 mm a 350 mm.

A chuva intensa é causada pela primeira frente fria do ano que chegou nesta sexta ao litoral paulista. Segundo os institutos de meteorologia, na sequência está prevista a aproximação de uma massa de ar polar. Com isso, a umidade aumentará, criando condições para tempestades com fortes rajadas de vento.

Em razão da previsão meteorológica, a Defesa Civil montou o Gabinete de Crise na tarde de quinta-feira (3), que conta com representantes das concessionárias de energia, abastecimento de água e órgãos públicos para monitorar a situação em tempo real e coordenar ações preventivas com os municípios.

O gabinete deve ficar mobilizado no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Defesa Civil do estado até domingo (6).