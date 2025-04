Ônibus com estudantes cai em ribanceira e deixa 7 mortos no Rio Grande do Sul

© Divulgação / PRF

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um ônibus que transportava estudantes e professores do curso de paisagismo do Colégio Técnico da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria) deixou ao menos sete mortos nesta sexta-feira (4) em Imigrante, no Vale do Taquari.

O grupo com 35 pessoas estava a caminho de um cactário tradicional da região quando o ônibus saiu da pista na RSC-453 e caiu em um barranco à beira da estrada, de acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar.

A prefeitura de Imigrante informou que os feridos estão sendo encaminhados para hospitais das cidades próximas de Teutônia, Estrela e Lajeado, e solicitou apoio de outros municípios e do estado para o atendimento às vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e dos Bombeiros Voluntários de outras localidades estão auxiliando no resgate.

A 121 km de Porto Alegre, a cidade de Imigrante tem 3.000 habitantes, mas atrai movimento intenso de turistas. Um dos pontos mais visitados é o Cactário Horst, o maior da América Latina, com mais de mil espécies de cactos, sendo uma referência para profissionais e estudantes de paisagismo.

A UFSM declarou luto oficial de três dias e a suspensão das atividades acadêmicas na faculdade nesta sexta e sábado (5). A universidade deslocou uma equipe para acompanhar o resgate.

O ônibus é propriedade da universidade, e utilizado para excursões acadêmicas.