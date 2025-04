Aluna conta "horrível" momento de acidente com autocarro no Brasil

© Comando Rodoviário da Brigada Militar

Um acidente envolvendo um ônibus com estudantes e professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) deixou sete mortos na sexta-feira (4). O veículo tombou em uma ribanceira na RSC-453, em Imigrante, no Vale do Taquari.



Uma das alunas que sobreviveu ao acidente falou com o G1 sobre o momento de terror que deixou sete pessoas mortas.

Segundo o relato de Isabel Morais, de 25 anos, o acidente aconteceu a cerca de cinco minutos do destino final, o Cactário Horst, considerado o maior da América Latina. A viagem fazia parte de uma visita de estudo e, no momento do acidente, a professora que acompanhava os alunos do Ensino Superior explicava o roteiro da atividade.

Foi então que, segundo Isabel, o ônibus "balançou, o motorista tentou voltar para a pista, mas perdeu o controle". “Foi horrível ver as pessoas no chão, uns tentando ajudar os outros, muita gente machucada”, lembrou. Ela contou ainda: “Não sei como consegui ligar para a polícia pedindo socorro, saí caminhando e entrei em uma ambulância. Não sei de onde tirei força”.

A estudante foi hospitalizada com ferimentos na cabeça e no rosto, mas está em estado estável. “Sei que houve mortes e estou com medo de saber quais colegas perdi. Não estou preparada para isso”, afirmou. O ônibus transportava alunos e professores do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria. Mais de 30 pessoas estavam no veículo. As vítimas fatais são seis mulheres e um homem, ainda não identificados. Pelo menos 22 feridos precisaram de atendimento médico, sendo que cinco dos 18 levados ao Hospital Ouro Branco estão em estado grave.

