São Paulo tem recorde de frio para 2025 por dois dias seguidos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou seu recorde de frio para o ano de 2025 na manhã deste domingo (6). Segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital, registrou temperatura mínima de 15,2°C às 10h.

Foi o segundo dia consecutivo de recorde de frio, segundo os dados do instituto. No sábado (5), os termômetros já haviam chegado a 15,8°C, em meio à passagem da primeira frente fria do ano pela cidade. Até então, o recorde de frio neste ano era de 16,2°C , registrado no dia 11 de janeiro.

A tendência de frio permanece para a madrugada desta segunda-feira, e há uma possibilidade de que o recorde do ano seja batido pela terceira vez em três dias. Segundo a previsão do Inmet, a temperatura mínima pode chegar a 13°C.

No lado oposto da cidade, em Interlagos, as temperaturas chegaram a ficar ainda mais baixas, marcando 14,7°C na manhã de sábado. A estação meteorológica do Mirante de Santana, no entanto, é usada como referência para a temperatura oficial a capital, devido à sua localização. A 792 metros do nível do mar, um dos pontos mais altos da capital, ela permite mais precisão na medição das condições meteorológicas.

A passagem da frente fria pela região Sudeste do país provocou chuvas fortes, levando a enchentes em cidades do Rio de Janeiro. Em Angra dos Reis, mais de 300 pessoas ficaram desalojadas e ainda há risco de deslizamentos de terras.

Na cidade de São Paulo, houve apenas chuvas constantes de baixa intensidade, com efeitos amenos: 15 quedas de árvores foram registradas. Não há registro de pessoas feridas ou desabrigadas.

Na segunda (7) e na terça-feira (8), a tendência é que as temperaturas máximas subam gradativamente à medida em que a frente fria se dissipa. A amplitude térmica deve aumentar em relação ao fim de semana: enquanto o calor volta durante o dia, as madrugadas devem permanecer abaixo dos 15°C.