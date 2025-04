Vídeos mostram vacas sendo arrastadas por enchente no RJ

© Reprodução

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo publicado no X (antigo Twitter) mostra o momento em que vacas são arrastadas durante a enchente que atingiu Angra dos Reis -a 150 km do Rio de Janeiro- no último fim de semana.

Segundo a Defesa Civil do município, a gravação foi feita no Parque Mambuca, um dos bairros atingidos. "De qualquer forma", diz o órgão, "nem a Defesa Civil nem o Corpo de Bombeiros foram acionados para atuar nesta situação."

As imagens mostram os animais tentando resistir à força da água, que os empurra rua abaixo. O vídeo é atribuído a Elizangela Gomes, então moradora do bairro.

Mais de 300 pessoas ficaram desabrigadas após o temporal que atingiu o município litorâneo. Também em Petrópolis, na Serra, há registros de desabrigados e alagamentos. As duas cidades chegaram a registrar 300 milímetros de chuva em 24 horas em pontos dos municípios de sexta (4) para sábado (5).

No domingo, a prefeitura de Angra informou que as aulas na cidade, interrompidas na sexta, serão retomadas nesta segunda. Quatro escolas, porém, seguem sem atividades -duas das quais servem de abrigo para 174 pessoas que estão fora de suas casas.

A administração informou ainda que está recebendo doações para as vítimas das chuvas, e que os itens mais necessários são água, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza. As doações podem ser feitas das 9h às 16h no. "Pessoas físicas devem entregar os donativos na Secretaria de Desenvolvimento Social, na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, s/n, Centro", diz o órgão.

Após os estragos causados pelas chuvas nas duas cidades, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), criticou a atuação do governo Lula na preparação e mitigação dos danos causados pelas chuvas no estado neste fim de semana.

Ele afirmou que não recebeu o contato de nenhum representante do governo federal para apoiar o estado.

O secretário especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano, afirmou neste domingo (6) que Castro busca dar sinais políticos para o ex-presidente Jair Bolsonaro que, segundo ele, "nunca colocou R$ 1 no Rio de Janeiro".