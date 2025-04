Passageiro "indisciplinado" aciona saída de emergência e atrasa voo no RS

© ShutterStock

Um avião decolou com duas horas de atraso, no domingo (6), no Aeroporto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, devido a um passageiro que tentou abrir uma das janelas de emergência da aeronave, ainda em terra.

O incidente aconteceu no voo AD4579 da companhia Azul, com destino a Viracopos.

Em comunicado, a Azul explicou que o voo foi atrasado "após um passageiro indisciplinado acionar, deliberadamente, uma das saídas de emergência da aeronave".

O passageiro e um dos seus acompanhantes "foram retirados do voo e encaminhados às autoridades competentes para procedimentos de segurança".

Os outros passageiros também foram retirados do avião para procedimentos de segurança e reembarcaram depois, seguindo para o seu destino cerca de duas horas depois do previsto.

