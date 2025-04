Saiba quem era gaúcha que morreu eletrocutada no RN

© Reprodução / Redes Sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Natural de Pelotas (RS), Paula Vergara da Silva, 43, morreu em um hostel de São Miguel do Gostoso (RN), para onde tinha se mudado há menos de um ano.

Paula levou um choque elétrico no hostel em que morava na sexta-feira. Ela tinha saído da piscina e foi ligar um aparelho eletrônico em uma tomada, segundo relatório da ocorrência da Polícia Militar.

A mulher se mudou para o Rio Grande do Norte em outubro de 2024. Nas redes sociais, ela compartilhava a rotina aplicando oficinas sobre alimentação e contava que trabalhava, principalmente, com crianças.

Ela deixou um cargo federal para se dedicar ao voluntariado. Paula foi professora no campus Araquari do Instituto Federal de Santa Catarina e do campus Alegrete da Instituto Federal Farroupilha, mas saiu do emprego em 2022 por problemas de saúde mental. Em seus relatos, ela contou que desenvolveu transtorno de ansiedade generalizada e depressão. "Meu corpo colapsou", afirmou.

A gaúcha passou a fazer trabalho voluntário como uma forma de terapia, orientada por médicos. Ela teve experiências esporádicas nos anos 2000 e se reencontrou no voluntariado em 2022 quando fez uma oficina para ensinar crianças a fazer queijo.

Formada em química de alimentos pela Universidade Federal de Pelotas, ela usou a sua graduação para ajudar nos trabalhos voluntários. "Ganhei a chance de sorrir de satisfação e amar novamente minha função de educadora, ensinando sobre comida", afirmou.

Desde então, ela viajou o Brasil com ações, seja de forma independente ou com grupos. Entre as cidades onde ela colaborou produzindo alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade estão Joinville, Curitiba e Florianópolis.

Uma das suas ações de voluntariado aconteceu após as enchentes do Rio Grande do Sul. "Ela foi empenhada em cuidar das crianças que estavam nos alojamentos. Ela também liderou a cozinha solidária que estava garantindo as refeições das pessoas desabrigadas", afirmou, em publicação nas redes sociais, a ONG Amigo Solidário, da qual ela fazia parte.

Família tenta levar corpo para o Rio Grande do Sul. Amigos de Paula anunciaram uma vaquinha nas redes sociais para tentar arrecadar dinheiro e levar o corpo para a cidade natal dela.