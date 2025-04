Butantan desenvolve primeira vacina brasileira contra gripe aviária

© <p>Shutterstock</p>

O Instituto Butantan desenvolveu a primeira vacina brasileira contra a gripe aviária e aguarda a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para realizar testes clínicos em humanos.

Rafael Dhalia, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Pernambuco, ressalta a importância do desenvolvimento dessa vacina aqui no Brasil.

"Ao contrário do que aconteceu na pandemia de covid-19, quando dependemos de vacinas e tecnologia vindas de outros países, agora podemos assumir um protagonismo com a vacina brasileira contra a gripe aviária. O Brasil tem a oportunidade de estar à frente no controle de uma futura epidemia, oferecendo imunização com a vacina desenvolvida e produzida 100% no Brasil", afirma.

Entre os anos de 2003 a 2024, segundo o pesquisador, 954 pessoas foram infectadas em 24 países com o vírus da gripe aviária. Destas, 464 não resistiram à doença.

"Em humanos, embora ainda sejam raros os casos, o que chama atenção é a gravidade. A taxa de letalidade é em torno de 48,6%, bem maior do que a registrada para covid-19, que é de menos de 1%. Então a busca por uma vacina eficaz contra a gripe aviária não é apenas uma questão de prevenção individual, mas, sim, de uma estratégia global. Isso porque conter o surto desse vírus é essencial para evitar que ele se transforme em pandemia com consequências devastadoras."

Pessoas maiores de 18 anos, com exceção de gestantes, podem se apresentar como voluntarias para participar dos testes da vacina. A inscrição é restrita a interessados dos estados de Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo. Mais informações podem ser obtidas no número (81) 99487-6755.

Os candidatos devem assinar um termo de consentimento e é importante que estejam com a saúde em dia. No momento em que a Anvisa liberar os testes, os 700 voluntários selecionados deverão tomar as duas doses da vacina.