Série de mordidas de peixes em visitantes causa interdição de lagoa turística em Bonito (MS)

© All Rights Reserved/Caters Clips

JOSUÉ SEIXAS

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - A lagoa artificial da Praia da Figueira, um dos balneários mais movimentados de Bonito (MS), foi interditada pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) por causa de uma série de mordidas de peixes em visitantes, segundo o município, no fim de março.

A cidade é considerada o melhor destino de ecoturismo do país.

Questionada, a Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, informou que encaminhou ofício ao Imasul após ser comunicada pelo Hospital João Darci Bigaton sobre a recorrência das mordidas de peixes em visitantes.

A pasta não informou a quantidade de ocorrências nem a gravidade das lesões causadas.

Técnicos da área de fauna do instituto foram enviados ao local para verificar a presença e identificação da espécie registrada dentro da lagoa.

Por causa disso, o Imasul decidiu interromper as atividades aquáticas do espaço. Trilhas e áreas de lazer em terra seguem abertas.

A reportagem entrou em contato com o Grupo Praia Parque, responsável pelo complexo, e com a gerência da Praia da Figueira, mas não obteve retorno.