Motorista de acidente com 11 mortos em MG é ouvido e liberado pela polícia

© Shutterstock

PEDRO VILAS BOAS E LORENA BARROS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista do ônibus envolvido no acidente em Araguari (MG), que deixou 11 mortos, foi liberado pela Polícia Civil após prestar depoimento na delegacia de plantão do município.

Não há elementos suficientes que justifiquem a prisão do motorista, explicou a Polícia Civil. Outras vítimas e testemunhas também prestaram depoimento.

Os corpos estão em análise no IML (Instituto Médico Legal) para identificação.

O motorista perdeu o controle do ônibus, atravessou o canteiro central da via e capotou em uma alça de acesso. Alguns dos passageiros foram ejetados do ônibus e outros ficaram presos às ferragens, segundo o Corpo de Bombeiros.

Dez mortes aconteceram no local do acidente e outra em um hospital. A informação é da Polícia Civil de Minas Gerais.

Ônibus que saiu de Goiás com destino a São Paulo levava 46 pessoas e capotou na MG-223 às 3h40. Após sair de Goiânia, o veículo fez paradas em Anápolis (GO) e em Caldas Novas (GO) para buscar passageiros. O acidente aconteceu no sentido Tupaciguara (MG) da via, próximo ao trevo de Queixinho.

Nove dos feridos foram socorridos em estado grave e ao menos outros nove têm ferimentos leves, informaram os bombeiros pela manhã. Outras 18 pessoas com lesões leves ou sem ferimentos aparentes recusaram atendimento. O UOL tenta contato com as unidades de saúde para atualização da situação dos sobreviventes.