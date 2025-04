Motorista diz ter visto 'vulto' antes de acidente com ônibus em que 11 morreram

© Reprodução / Redes Sociais

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista do ônibus que tombou ontem em Araguari (MG) afirmou à polícia ter visto um "vulto" antes de perder o controle do veículo. 11 pessoas morreram no acidente.

Homem de 58 anos afirmou que viu um vulto enquanto dirigia, tentou frear, mas perdeu o controle do ônibus, que acabou tombando. Ele deu depoimento à polícia na noite de ontem e foi liberado na sequência.

Motorista está na profissão há 32 anos e disse que nunca havia se envolvido em um acidente grave. Ele é funcionário da empresa há quatro anos, e realizava a rota semanalmente.

A Polícia Civil segue investigando as causas do acidente. Um relatório final deve ser entregue em até 30 dias mas, segundo a corporação, as investigações estão em estado avançado.

Onze pessoas morreram após um ônibus de turismo tombar na MG-223. A polícia informou que oito corpos já foram identificados.

O veículo, com cerca de 46 ocupantes, ia de Anápolis (GO) à Ribeirão Preto (SP). Acidente aconteceu por volta das 3h40. Após sair de Goiânia, o veículo fez paradas em Anápolis (GO) e em Caldas Novas (GO) para buscar passageiros. O acidente aconteceu no sentido Tupaciguara (MG) da via, próximo ao trevo de Queixinho.

O motorista perdeu o controle do ônibus, atravessou o canteiro central da via e tombou em uma alça de acesso. Alguns dos passageiros foram ejetados do ônibus e outros ficaram presos às ferragens, segundo os bombeiros.

Dois dos quatro mortos confirmados são crianças com idade estimada entre dois e quatro anos. As identidades deles não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros até o momento.

Nove dos feridos foram socorridos em estado grave e ao menos outros nove têm ferimentos leves, segundo os bombeiros. Outras 18 pessoas com lesões leves ou sem ferimentos aparentes recusaram atendimento. As vítimas foram encaminhadas para o hospital da Universidade Federal de Uberlândia e para a UPA de Araguari.

A prefeitura de Araguari declarou luto oficial de três dias em memória das vítimas. "Neste momento de luto coletivo, não há palavras que possam expressar a dor da comunidade araguarina, tampouco consolar plenamente os sobreviventes e os familiares das vítimas deste lamentável episódio", disse o município, em nota.

Viação Real Expresso lamentou o acidente. Em nota, a empresa afirmou que trabalha com as autoridades responsáveis "para investigar as causas do acidente e esclarecer todos os detalhes".