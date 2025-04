Cidade do Rio estende vacina contra dengue para jovens de 19 e 20 anos

© Shutterstock

A cidade do Rio de Janeiro estendeu a vacinação contra a dengue para jovens de 19 e 20 anos. Crianças e adolescentes de 10 a 18 anos continuam contemplados pela imunização e devem procurar postos de vacinação na cidade caso ainda não estejam protegidos contra a doença.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, essa nova ampliação de faixa etária, inicialmente, fica em vigor apenas até o dia 18 deste mês.

“Somente 26 mil doses estão disponibilizadas para essa aplicação. Então, as pessoas que chegarem primeiro vão conseguir tomar a vacina. Os estoques estão no final, e, por isso, a gente recomenda que as pessoas procurem as unidades o quanto antes para se vacinar", alertou.

O protocolo de vacinação contra a dengue estipulado pelo Programa Nacional de Imunizações em 2024 prevê a vacinação de crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, que residem em localidades prioritárias, de acordo com o número de casos e o risco de infecção.

No entanto, em 2024, o Ministério da Saúde enviou 6,5 milhões de doses aos estados e municípios e apenas 3,3 milhões foram aplicadas. Para que as doses não aplicadas sejam aproveitadas, a pasta autorizou o aumento da faixa etária em cidades que tenham doses próximas ao vencimento.

Na capital fluminense, todas as 240 unidades de saúde estão aplicando a vacina em esquema de duas doses, com a segunda aplicada três meses após a primeira.

Outras formas de prevenção

As ações de prevenção contra a dengue incluem principalmente a atenção para não deixar locais com água descobertos, como caixas d'água, calhas, bueiros ou vasos de plantas. O mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunha, utiliza esses locais para depositar seus ovos e procriar.

*Colaborou Tatiana Alves, reporter do Radiojornalismo

