São Paulo deve ter dia fresco e pontos isolados de chuva nesta quinta-feira (10)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve registrar, nesta quinta-feira (10), temperaturas máximas bem mais amenas do que as da última tarde, quando termômetros chegaram a 29ºC em diferentes áreas da cidade.

A previsão para o dia é máxima de 23°C, com chance de pancadas de chuva isoladas durante todo o dia, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O vento fica entre fraco e moderado, diz o órgão, com chance de rajadas a partir da tarde.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, a capital paulista pode começar com o céu fechado. Na média, a temperatura deve variar entre 18°C e 25°C ao longo desta quinta-feira.

Apesar da aparição do sol, o dia deve terminar nublado e com chuviscos, condição que deve se manter na sexta-feira (11).

Já o Inmet publicou aviso de tempestade no nível perigo potencial para esta quinta, entre 10h e 22h, para uma faixa que abrange todo o litoral paulista, a capital e sua região metropolitana, a região de Jundiaí e municípios como Bragança Paulista e Atibaia, seguindo por São José dos Campos rumo ao Rio de Janeiro, que tem todo o seu território sob aviso.

Também ficam nessa situação o sudeste de Minas Gerais e o sul do Espírito Santo. Entre os riscos do aviso estão chuvas, ventos de 40 km/h a 60 km/h e queda de granizo.

Belo Horizonte, segundo o Inmet, deve ver a temperatura variar entre 17°C e 30°C, com mais chance de chuva e trovoadas à noite. Já o Rio de Janeiro pode ter máxima de 31°C, com pontos isolados de precipitação e trovoadas.

A Defesa Civil paulista afirmou que vai manter uma campanha de alerta para temporais em todo o território paulista até a próxima terça-feira (15). "Todo o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil seguirá mobilizado e em regime de prontidão, com monitoramento meteorológico 24 horas por dia e envio de alertas à população diante de condições severas de chuvas", disse o órgão em comunicado nas redes sociais.

