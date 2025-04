Governo federal anuncia campanha de vacinação nas escolas públicas

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Escolas públicas de todo o Brasil estarão engajadas na vacinação de estudantes nas próximas semanas, entre os dias 14 e 25 de abril. Parte do programa Saúde na Escola (PSE), a iniciativa dos ministérios da Saúde e da Educação é aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade.

A ação, que contará com a participação de 5.544 municípios, pretende vacinar 27,8 milhões de estudantes em 109,8 mil escolas, o que representa 80% de toda a rede pública de ensino.

"A escola representa uma grande oportunidade para vacinarmos esse público. Estamos falando de uma faixa etária que, muitas vezes, frequenta menos as unidades básicas de saúde. Não é tão comum que pais ou responsáveis os levem até lá", afirma o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em material divulgado pelo governo federal.

O objetivo da campanha é vacinar 90% desses estudantes. Serão aplicadas, de acordo com a faixa etária de cada estudante, doses das vacinas contra febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), DTP (tríplice bacteriana), meningocócica ACWY e HPV.

Com apoio de profissionais do SUS (Sistema Único de Saúde), os alunos serão vacinados diretamente nas escolas ou encaminhados e acompanhados pela instituição até uma UBS (Unidade Básica de Saúde), sempre com a autorização dos pais ou responsáveis.

Além da aplicação das vacinas, haverá uma verificação das cadernetas de vacinação com o objetivo de informar e alertar as famílias sobre a necessidade de atualizar o esquema vacinal dos estudantes.

O Ministério da Saúde investiu R$ 150 milhões para apoiar a iniciativa, sendo R$ 15,9 milhões para os estados e R$ 134 milhões para os municípios. A partir deste ano, a vacinação no ambiente escolar passa a ser oficialmente reconhecida como uma estratégia específica de imunização, diz a pasta.

As doses aplicadas nas escolas ou por encaminhamento das instituições devem ser registradas com a opção "Vacinação Escolar", o que permitirá um monitoramento mais preciso do impacto da iniciativa. Desde 2022, 4,3 milhões de estudantes passaram a ter acesso a ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, segundo o Ministério da Saúde.

Das 109,8 mil escolas participantes, 53,6 mil atendem majoritariamente alunos do Bolsa Família; 2.220 estão localizadas em territórios quilombolas, e 1.782 contam com a presença de estudantes indígenas.

VERSÃO DIGITAL DA CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA

O Ministério da Saúde lançou a versão digital da Caderneta de Saúde da Criança, agora integrada ao aplicativo Meu SUS Digital. A ferramenta permite que os dados sejam atualizados em tempo real por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde, possibilitando às famílias o acompanhamento do histórico vacinal, previsão das próximas doses e recebimento de alertas com lembretes para a vacinação.

A Caderneta Digital mostra os "registros de saúde", com dados sobre vacinas, crescimento, desenvolvimento, saúde bucal e histórico clínico da criança; e "cuidados da família", que reúne conteúdos educativos e interativos sobre temas como amamentação, alimentação saudável, prevenção de acidentes, uso de eletrônicos, combate à violência e cuidados com prematuros.

O acesso à Caderneta Digital é feito por meio do app Meu SUS Digital. Para utilizá-lo é necessário que tanto a criança quanto o responsável tenham contas ativas na plataforma Gov.br.