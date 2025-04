Menina de 8 anos morre após inalar desodorizante em desafio online

© Reprodução Redes Sociais

Uma tragédia abalou a comunidade de Ceilândia, no Distrito Federal, com a morte de Sarah Raissa Pereira de Castro, uma menina de apenas oito anos. A criança faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, consequência da inalação de aerossol de desodorante, em um perigoso desafio viral nas redes sociais.

O incidente ocorreu na última quinta-feira (10), e Sarah foi levada às pressas para o Hospital Regional de Ceilândia. Apesar dos esforços de reanimação, que duraram cerca de uma hora, a menina não apresentou melhora neurológica, e a morte cerebral foi confirmada pela equipe médica.

A Polícia Civil do Distrito Federal iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias da morte da criança. O objetivo é determinar como Sarah teve acesso ao "desafio do desodorante" e identificar os responsáveis pela divulgação do conteúdo online. Os envolvidos podem ser acusados de homicídio duplamente qualificado, crime com pena de até 30 anos de prisão.

Este não é o primeiro caso de morte envolvendo o "desafio do desodorante". Em 2022, um menino de dez anos faleceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, após participar do mesmo desafio. A "brincadeira" consiste em inalar a maior quantidade de aerossol de desodorante pelo maior tempo possível, e tem se tornado popular entre crianças e adolescentes

