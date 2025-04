Mulher é morta em ataque do próprio pitbull dentro de casa em Goiás

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 31 anos morreu após ser atacada pelo próprio cachorro da raça pitbull, em Cidade Ocidental (GO), na manhã deste domingo (13).

Vítima, identificada como Stefane Xavier da Silva, estava dentro de casa acompanhada pela esposa e a filha de quatro meses quando foi atacada. A mulher sofreu ferimentos considerados graves, teve o pescoço "dilacerado" e sofreu grande perda de sangue, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

Esposa e filha de Stefane conseguiram escapar com o auxílio de vizinhos que foram até a residência após ouvirem os gritos de socorro. Na sequência, os próprios vizinhos mataram o animal a pauladas e a facadas para evitar novos ataques, ainda segundo os bombeiros.

Companheira de Stefane ficou em estado de choque. A mulher não conseguiu explicar com clareza como tudo aconteceu, de acordo com a Polícia Militar de Goiás. Porém, ela deverá prestar depoimento em outro momento.

Corpo de Stefane foi encaminhado à Polícia Técnico-Científica. A polícia quer determinar a causa da morte e as circunstâncias do ataque. O cadáver do pitbull também foi recolhido para ser periciado. Caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás.

Stefane adotou o cachorro há cerca de um ano. O animal foi levado pela tutora já na fase adulta e ela costumava postar fotos com o pitbull nas redes sociais.