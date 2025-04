Confira o público-alvo de cada imunizante da campanha de vacinação nas escolas

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo Federal está com uma campanha de vacinação nas escolas públicas. A partir desta segunda (14) até 25 de abril, o objetivo é imunizar 27,8 milhões de estudantes de até 15 anos. A iniciativa, parte do programa Saúde na Escola (PSE), busca aumentar a cobertura vacinal deste público que costuma frequentar menos as unidades de saúde.

Serão oferecidas cinco vacinas: febre amarela (protege contra a doença viral transmitida por mosquitos); tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola, doenças altamente contagiosas); DTP (protege contra difteria, tétano e coqueluche, infecções bacterianas graves); meningocócica ACWY (evita meningites e infecções generalizadas causadas pela bactéria Neisseria meningitidis); e HPV (previne infecções por papilomavírus humano, associado a cânceres e verrugas genitais).

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), informa que todos os imunizantes disponíveis na campanha fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação, conforme a faixa etária e grupo elegível.



COMO VAI FUNCIONAR O ESQUEMA DE VACINAÇÃO?

Até 15 anos as vacinas disponíveis são:

Febre amarela

A vacina contra febre amarela é a principal forma de prevenção da doença e segue o esquema de dose única válida por toda a vida, conforme recomendação da OMS. Para crianças menores de cinco anos, o imunizante contra a é aplicado em duas doses: aos 9 meses e aos 4 anos. A dose zero é aplicada entre 6 e 8 meses de idade apenas em crianças que residem ou viajarão para áreas com circulação confirmada do vírus.

Tríplice viral

A vacina tríplice, que previne sarampo, caxumba e rubéola, doenças altamente contagiosas, é indicada a partir dos 12 meses de idade e faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. O Ministério da Saúde recomenda duas doses, até 29 anos e uma dose de 30 a 59 anos, em pessoas não vacinadas.

Tríplice bacteriana

A tríplice bacteriana infantil, também conhecida como vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (DTP), é um imunizante combinado que protege contra difteria, tétano e coqueluche - doenças graves e imunopreveníveis que ainda causam morbimortalidade infantil.

O iminuzante é administradao como dose de reforço no calendário vacinal infantil, complementando o esquema primário realizado com a vacina penta (aos 2, 4 e 6 meses de vida). O público-alvo da DTP são crianças de 1 a menores de 7 anos, com duas doses de reforço: a primeira aos 15 meses (com intervalo mínimo de 9 meses após a última dose da penta) e a segunda aos 4 anos de idade (com intervalo de 3 anos após o primeiro reforço).

Acima de 7 anos, é aplicada a vacina dT (dupla bacteriana contra difteria e tétano), com esquema de 3 doses e reforços a cada 10 anos (ou 5 anos em casos de ferimentos graves), conforme o histórico vacinal. Essa continuidade garante proteção prolongada contra essas doenças.

Maiores de 5 anos e menores de 15 anos:

Meningite

A meningite é uma doença endêmica no Brasil, caracterizada pela inflamação das meninges (membranas que revestem o cérebro e medula espinhal), podendo ser causada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas, além de fatores não infecciosos como câncer ou traumatismos. A vacina Meningocócica ACWY (Conjugada) protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A, C, W e Y. Esquema vacinal: uma dose em adolescentes de 11 e 12 de idade.

HPV

O HPV (Papilomavírus Humano) é a infecção sexualmente transmissível mais comum, com mais de 200 tipos, alguns causando verrugas genitais e outros associados a cânceres como colo do útero e garganta.

A vacina contra o HPV, oferecida pelo SUS, oferece prevenção contra os tipos mais perigosos do vírus (6, 11, 16 e 18). O esquema vacinal é recomendado para meninas e meninos de 9 a 14 anos, pessoas vivendo com HIV, transplantados, pacientes oncológicos (9-45 anos), vítimas de abuso sexual (15-45 anos), usuários de PrEP para HIV (15-45 anos) e pacientes com Papilomatose Respiratória Recorrente (a partir de 2 anos).