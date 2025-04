INSS e bancos não abrem nos feriados de Páscoa e Tiradentes; veja como será o funcionamento

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As agências bancárias e da Previdência Social não vão abrir nos feriados de Sexta-Feira Santa (18) e Tiradentes, na segunda-feira (21). Compensações bancárias como o TED (Transferência Eletrônica Disponível), por exemplo, também não serão efetivadas nestas datas.

No INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), não haverá atendimento humano na Central Telefônica135, apenas por robôs, com exceção do sábado (19), das 7h às 22h. Para fazer pedidos, os segurados pode usar o aplicativo ou site Meu INSS, que funcionam normalmente todos os dias.

O Pix funcionará 24 horas todos os dias, incluindo fins de semana e feriados, e poderá ser realizado normalmente. Boletos com vencimento no megaferiado poderão ser pagos, sem acréscimo de valor, no próximo dia útil -que na maioria das localidades é na terça-feira (22)-, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Caso tributos e impostos também vençam entre sexta e segunda, é preciso pagar antecipadamente para evitar incidência de juros ou multa.

"Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso não ocorra, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos", diz Walter Tadeu de Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

O atendimento ao público nas agências voltará ao normal na terça-feira (22), que é quando podem voltar a ser pagos os boletos de cobrança e contas de consumo, como água, energia e telefone.

COMO FAZER OS PEDIDOS AO INSS?

No Meu INSS, que funciona por aplicativo ou no site meu.inss.gov.br, o segurado tem acesso a mais de cem serviços e pode requerer benefícios, emitir extratos de pagamento e do Imposto de Renda, cumprir exigências -que a entrega de documentos complementares solicitados pelo instituto- e agendar atendimento presencial.

Por meio deste canal, o segurado também poderá ser atendido pela assistente virtual Helô, que orienta e tira dúvidas sobre serviços e benefícios.

SAIBA PEDIR A APOSENTADORIA PELO MEU INSS:

1 - Acesse o app ou site Meu INSS

2 - Informe CPF e senha de acesso (se não tiver senha, será necessário criar)

3 - Clique no botão "Novo Pedido"

4 - Digite a opção que você busca; ao inserir "aposentadoria", por exemplo, aparecerão os tipos de aposentadorias

5 - Clique na aposentadoria escolhida e informe seus dados

6 - Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções

7 - Ao final, anote o número de protocolo; também é importante informar email e celular para receber as informações sobre a tramitação do seu pedido

O Meu INSS também aceita os requerimentos de auxílio-doença por meio do Atestmed, sistema eletrônico no qual o segurado pede o benefício pela internet, enviando o atestado médico e outros documentos para comprovar que está temporariamente incapaz para o trabalho, e não precisa passar por perícia presencial.

No Atestmed, o atestado precisa ter:

- Nome completo

- Data de emissão (que não pode ser igual ou superior a 90 dias da data de entrada do requerimento)

- Diagnóstico por extenso ou código da CID (Classificação Internacional de Doenças)

- Assinatura do profissional, que pode ser eletrônica e deve respeitar as regras vigentes

- Identificação do médico, com nome e registro no conselho de classe (Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia), no Ministério da Saúde (Registro do Ministério da Saúde), ou carimbo

- Data de início do repouso ou de afastamento das atividades habituais

- Prazo necessário para a recuperação, de preferência em dias (essa data pode ser uma estimativa)

VEJA OUTROS FERIADOS BANCÁRIOS NACIONAIS

A Sexta-Feira Santa é o segundo feriado de 2025 que fechou agências bancárias, após o Dia da Fraternidade Universal comemorado em 1º de janeiro.

Após Tiradentes, as agências fecharão em mais nove datas, mas quatro delas cairão no sábado ou no domingo, quando já não há atendimento presencial ao público nas agências.

- 1º de maio (quinta-feira): Dia do Trabalhor

- 19 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil

- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida

- 2 de novembro (domingo): Finados

- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República

- 20 de novembro (quinta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra

- 24 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Natal

- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

- 31 de dezembro (quarta-feira): Véspera do Ano-Novo de 2026