Brasil registra recorde de turistas estrangeiros no 1.º trimestre

© Lusa

O Brasil recebeu mais de 3,7 milhões de turistas estrangeiros nos três primeiros meses de 2024, registrando o maior número da história para esse período, segundo dados divulgados pelo Governo Federal nesta quarta-feira (16).

Entre janeiro e março, o país contabilizou a entrada de 3.739.649 visitantes internacionais, em um trimestre marcado pelo verão e pelas celebrações do Carnaval. O número representa um crescimento de 47,8% em comparação com o mesmo período de 2023.

Segundo comunicado do Ministério do Turismo, o fluxo de turistas europeus também teve alta expressiva, com aumento de 88,29%. Os principais países de origem dos visitantes da Europa foram França, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha.

A meta do governo brasileiro é posicionar o país como o principal destino turístico da América do Sul até 2027, por meio do Plano Nacional de Turismo. Para isso, a projeção é atingir 8,1 milhões de turistas estrangeiros por ano.

Em 2023, o Brasil recebeu cerca de 6,65 milhões de visitantes internacionais — número que representou um crescimento de 12,6% em relação a 2022.

