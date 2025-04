Aeroportos da Infraero devem receber 115 mil passageiros no feriadão

© Rita Franca/NurPhoto via Getty Images

Os dez aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares devem receber cerca de 115 mil passageiros ao longo dos próximos seis dias de feriado prolongado envolvendo a Semana Santa e o Dia de Tiradentes, período que começa nesta quinta-feira (17) e segue até a próxima terça-feira (22).

Estão programados, ao todo, 996 voos, entre pousos e decolagens. A expectativa é que os dias mais movimentados sejam esta quinta-feira e a próxima terça-feira, com 24,5 mil e 24 mil passageiros, respectivamente. A projeção, segundo a Infraero, foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas.

No Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por exemplo, são esperados 101,7 mil passageiros em um total de 842 voos. Já para o Aeroporto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, o segundo mais movimentado da rede, a estimativa é de 4,2 mil passageiros em 30 voos programados para o período.

Em terceiro lugar, o Aeroporto de Jericoacoara, no Ceará, deve receber 2,9 mil passageiros em 20 voos. Já no Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Minas Gerais, são aguardados 2,6 mil passageiros com 44 voos programados.

Recomendações

A recomendação da Infraero é que os passageiros cheguem aos aeroportos da rede, que operam apenas voos domésticos, com antecedência mínima de 1 hora e 30 minutos.

A rede reforçou medidas de segurança e fluidez “para manter os níveis de conforto e a segurança dos usuários dos aeroportos”.

“O atendimento e as orientações aos viajantes contam com os ‘amarelinhos’ da Infraero. Os funcionários de colete amarelo com a frase Posso Ajudar/May I Help You? estarão prontos para auxiliar as pessoas que chegam e partem nos terminais”.

Guia do passageiro

Informações sobre oferta e compra de passagem, documentos para embarque, orientações em caso de atraso, cancelamento e acessibilidade, dentre outras, podem ser conferidas no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

