Bebê de 4 meses morre atropelado por carro com prefeita de Parnamirim

Um trágico acidente na BR-304, no interior do Rio Grande do Norte, resultou na morte de um bebê de apenas quatro meses. A criança e sua mãe foram atropeladas por um veículo onde estava a prefeita de Parnamirim, Professora Nilda (Solidariedade). O atropelamento ocorreu por volta das 19h15, próximo a Caiçara do Rio do Vento, a cerca de 100 km de Natal.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo, conduzido pelo marido da prefeita, seguia de Mossoró para Natal. A mãe e o bebê, identificado como Noah Josué da Silva Dantas, haviam acabado de sair de um hospital e estavam voltando para casa.

Ambos foram socorridos e levados para o Hospital Walfredo Gurgel em Natal. A mãe recebeu alta após o atendimento, mas o bebê não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

A PRF informou que o motorista permaneceu no local do acidente e o teste do bafômetro resultou negativo. O superintendente da PRF no RN, Péricles Santos, declarou que um laudo pericial está sendo elaborado para determinar a dinâmica do acidente, e a falta de iluminação no trecho é uma possível causa.

A prefeita de Parnamirim, que retornava de um compromisso institucional em Mossoró no momento do acidente, divulgou uma nota oficial lamentando profundamente o ocorrido e informando que o condutor prestou socorro imediato e acionou a PRF, permanecendo no local até a liberação. A prefeitura também se comprometeu a prestar toda a assistência necessária à família do bebê.

Parnamirim fica na região metropolitana de Natal e é o terceiro município mais populoso do Rio Grande do Norte. Eleita para o primeiro mandato como prefeita em 2024, Nilda assumiu a prefeitura da cidade no dia 1º de janeiro deste ano.

A Polícia Civil de São Paulo do Potengi, responsável pela área da ocorrência, foi comunicada extraoficialmente e investigará o caso após a conclusão do laudo pericial da PRF.

