Quadrilha é presa por roubo de 25 toneladas de bacalhau às vésperas da Páscoa no litoral de SP

ISABELA PALHARES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro homens foram presos na madrugada de quinta-feira (17) sob suspeita de roubar um caminhão com 25 toneladas de bacalhau internacional, avaliada em R$ 1,8 milhão. O caso aconteceu às vésperas da Páscoa, quando há maior procura pelo peixe.

Segundo o boletim de ocorrência, a quadrilha abordou o motorista do caminhão assim que o veículo terminou de ser carregado. Eles estavam na avenida Santos Dumont, no distrito de Vicente de Carvalho, no Guarujá.

Os criminosos anunciaram o roubo e o fizeram dirigir até Santos. O caminhoneiro então foi liberado pelos ladrões e encontrou um posto do Corpo de Bombeiros, onde relatou o ocorrido. Em seguida, os policiais iniciaram a busca pela veículo e o localizaram no bairro Chico de Paula.

Segundo os policiais, a carga foi encontrada assim que passaram por um galpão com a porta entreaberta e um forte odor de peixe. No local, havia quatro homens descarregando a carga.

A polícia também encontrou com eles dois dispositivos de bloqueio de sinal, três detectores de GPS, um celular e cocaína. Os quatro homens foram presos em flagrante por roubo.

O caso foi registrado no 5° Distrito Policial de Santos.