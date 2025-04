Motoristas enfrentam congestionamentos na volta a São Paulo nesta segunda (21)

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último dia do feriadão de Páscoa e Tiradentes, os motoristas que voltam do interior ou do litoral para a capital paulista enfrentam dezenas de quilômetros de congestionamentos na noite desta segunda-feira (21).

A rodovia dos Imigrantes e a Via Anchieta, que fazem a ligação com a Baixada Santista, são as mais cheias nas medições feitas pelas concessionárias.

Confira as condições de tráfego nas rodovias paulistas no sentido capital às 19h desta segunda-feira (21).

Rodovia dos Imigrantes: congestionado do km 67 ao 46 no sentido capital e do km 46 ao 58 no sentido litoral

Rodovia Anchieta: congestionado do km 56 ao 40 no sentido capital e do km 32 ao 40 no sentido litoral

Interligação Planalto (SP 040/150): congestionado do km 7 ao 1

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega: congestionado do km 271 ao 274 no sentido Praia Grande e do km 282 ao 276 no sentido São Paulo

Via Dutra: tráfego intenso do km 154 ao 162, em Jacareí; do km 138 ao 139, em São José dos Campos; do km 87 ao 108 em Taubaté; do km 60 ao 67, em Guaratinguetá; do km 28 ao 38, em Cachoeira Paulista; e do km 279 ao 305 em Resende (RJ); e do km 211 ao 212, em Guarulhos.

BR-101 (Rio-Santos): tráfego intenso entre o km 46 e o 52, em Ubatuba, no sentido São Paulo

Rodovia Ayrton Senna: tráfego lento do km 23 ao 14, no sentido São Paulo

Rodovia Carvalho Pinto: tráfego lento do km 75 ao 60,4, no sentido São Paulo

Rodovia dos Tamoios: tráfego normal

Via Anhanguera: tráfego congestionado do km 63 ao 55, em Jundiaí; do km 78 ao 76, em Vinhedo, devido a um acidente; e do km 61 ao 60, em Jundiaí

Rodovia dos Bandeirantes: tráfego congestionado do km 17 ao 13, na chegada a São Paulo; do km 77 ao 49, em Campinas; e do km 39 ao 38

Rodovia Castello Branco: tráfego lento do km 40 ao 54 na pista expressa

Rodovia Raposo Tavares: tráfego lento do km 27 ao 25

Rodovia Fernão Dias: tráfego congestionado do km 16 ao 28 e do km 49 ao 40, ambos na região de Atibaia

Rodovia Régis Bittencourt: tráfego congestionado do km 279 ao 308, em Embu das Artes; e do km 320 ao 331, em Juquitiba