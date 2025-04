Produtora nega que show de Lady Gaga foi cancelado após troca de cartaz no Rio

© <p>Getty Images </p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A retirada de um cartaz com a imagem e o nome de Lady Gaga no túnel Engenheiro Coelho Cintra, que cobria toda a entrada do túnel Engenheiro Coelho Cintra, na zona sul do Rio de Janeiro, levou os fãs da cantora a suspeitarem que seu show na praia de Copacabana tivesse sido cancelado.

A peça foi substituída na manhã desta quarta-feira por outro do projeto Todo Mundo no Rio, que prevê a apresentação não só de Gaga, mas de outros astros mundiais da música em Copacabana nos próximos três anos, durante a vigência do mandato de Eduardo Paes, do PSD. A propaganda não menciona o nome de Gaga, apesar de citar a data de seu show, 3 de maio.

No entanto, a produtora Bonus Track, responsável pelo show, nega que a apresentação tenha sido cancelada e diz em nota que a substituição do cartaz já era prevista, a fim de fortalecer a imagem de seu projeto em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

"A instalação desse painel gigante na entrada do túnel Engenheiro Coelho Cintra já virou uma tradição nos grandes shows no Rio de Janeiro. A Bonus Track já utilizou esse espaço quando a cidade se preparava para receber estrelas como Paul McCartney, Madonna e este ano Lady Gaga. Em 2025, quando lançamos o Todo Mundo no Rio, entendemos a importância de reforçar a marca e o nome da plataforma. Por essa razão, utilizamos o mesmo espaço para instalar um novo painel", diz a nota.