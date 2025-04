Prefeitura fará varredura nas areias de Copacabana para show de Lady Gaga no RJ

© <p>Getty Images</p>

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Varreduras feita com tratores e peneiras serão feitas nas areais da praia de Copacabana para o show de Lady Gaga que ocorrerá no dia 3 de maio, no Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo encontrar mercadorias e possíveis objetos metálicos e de vidro que estejam escondidos.

"É chamada de operação Tatuí, que iremos intensificar na véspera do show, algo que fazemos em grandes eventos", disse Breno Carnevalle, secretário de Ordem Pública da gestão Eduardo Paes (PSD).

A mesma ação foi realizada no show da Madonna, onde foram encontrados 70 cocos, 32 garrafas de água, além de panelas, uma frigideira e uma grande estrutura metálica. Também foram removidas cerca de quatro toneladas de resíduos.

Além disso, no dia do show, garrafas de vidro estarão proibidas e revistas serão feitas. Vendedores ambulantes credenciados terão entradas específicas e passarão por revista. Segundo Martha Rocha, secretária muncipal de assistência social, a escola municipal Doutor Cícero Penna irá atuar como espaço de convivência para filhos menores de idade de ambulantes que precisem trabalhar.

Essa será a primeira vez que a prefeitura irá atuar com o espaço em um show de grande.

"Assim podemos evitar que crianças fiquem em situação de vulnerabilidade enquanto seus pais precisem trabalhar. As crianças terão alimentação e espaço para descansar até de madrugada. Não precisa de cadastro. Uma busca ativa também será feita durante o evento para buscar crianças e convidar ao espaço", disse.

A prefeitura também reforçou a vacinação de sarampo e gripe na rede hoteleira e nos postos de saúde, livre para todas as idades. Vans com testes rápidos de HIV e Sífilis também estarão disponíveis ao público.

EMBARCAÇÕES

Para quem for ver o show do mar, a Marinha preparou um esquema de segurança. O comandante Luciano Calixto, capitão dos portos, afirmou que todas as embarcações terão que passar por inspeções em postos específicos, distribuídos na zona sul, centro e Niterói.

"Com a inspeção aprovada, essas embarcações receberão um adesivo de passe livre. Depois, uma outra inspeção será realizada no dia do show, com teste de bafômetro nos condutores", disse. Somente terão acesso as embarcações liberadas, até às 4 da manhã do dia seguinte. Cerca de 300 fuzileiros navais atuarão na segurança do mar.

A Operação Lady Gaga começa à meia-noite do dia 2 e se estende até o domingo, dia 4. Serão 78 torres de segurança, 18 câmeras com reconhecimento facial, 150 detectores de metal e estrutura de grades em todos os pontos de bloqueio da orla de Copacabana.