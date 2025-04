Mounjaro chega em maio às farmácias do Brasil e vai custar de R$ 1.406 a R$ 2.384

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mounjaro (tirzepatida), medicamento para tratar diabetes tipo 2 aprovado em 2023 pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), estará disponível para venda em farmácias e drogarias do Brasil na primeira quinzena de maio, anunciou nesta sexta-feira (25) a farmacêutica Eli Lilly.

A empresa ainda aguarda autorização para o uso do fármaco contra a obesidade -o medicamento para esse fim é o Zepbound-, como adjuvante a uma dieta equilibrada e prática de atividade física.

Em março, a empresa havia anunciado o início da comercialização do Mounjaro para 7 de junho, mas o cronograma foi antecipado. O medicamento é concorrente direto do Ozempic, fabricado pela Novo Nordisk.

A expectativa é que as farmácias estejam abastecidas com o Mounjaro até o dia 15 de maio. Estarão disponíveis no mercado nacional as canetas autoinjetoras de dose única de 2,5 mg e 5 mg, indicadas no início do tratamento. O dispositivo vem com uma agulha pré-fixada e oculta que os pacientes não precisam manusear.

No e-commerce, o preço máximo para o tratamento mensal (caixa com quatro canetas) do remédio para o paciente inscrito no programa Lilly Melhor Para Você foi estipulado em R$ 1.406,75 (2,5 mg) e R$ 1.759,64 (5 mg). Nas lojas físicas, os valores serão de R$ 1.506,76 (2,5 mg) e R$ 1.859,65 (5 mg). Fora do programa, os custos serão de R$ 1.907,29 (2,5 mg) e R$ 2.384,34 (5 mg).

Em quatro etapas de administração -destampar, posicionar, destravar e pressionar/segurar- é possível fazer a autoaplicação por um botão e depois confirmar que a dose foi aplicada. Após o uso, a caneta deve ser descartada em recipiente específico para perfurocortantes.

O Mounjaro é um medicamento injetável que melhora o controle da taxa de açúcar no sangue e do peso de pacientes adultos com diabetes tipo 2, aliado a dieta e exercícios. Seu princípio ativo, a tirzepatida, é um agonista dos receptores GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose) e GLP-1 (peptídeo semelhante ao glucagon-1), que são hormônios incretínicos naturais (oriundos do intestino). É uma molécula única que ativa os receptores do corpo para GIP e GLP-1.

Tanto os receptores de GIP quanto de GLP-1 são encontrados em áreas do cérebro humano importantes para a regulação do apetite. A tirzepatida diminui a ingestão calórica, e os efeitos são provavelmente mediados pela alteração no apetite.

A farmacêutica afirma que a inscrição no programa Lilly Melhor para Você é gratuita e está disponível aos pacientes que têm prescrição médica para um medicamento participante do programa.

O cadastro é feito no site Lilly Melhor Para Você. Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do telefone 0800 701 0444, pelo email sac_brasil@lilly.com ou pelo WhatsApp (11) 5108-0101.