Mistério em Manaus: mulher de branco à beira do Rio Negro intriga web

Um vídeo curioso registrado no último fim de semana viralizou nas redes sociais e gerou diversas teorias entre internautas. As imagens mostram uma mulher vestida de branco, sentada à beira do Rio Negro, na Praia da Ponta Negra, em Manaus (AM).

O vídeo, divulgado inicialmente pela página "Manaus na Depressão", rapidamente acumulou milhões de visualizações e levantou especulações sobre a identidade e o comportamento da mulher.

O portal g1 apurou o caso e teve acesso a um relatório da Guarda Municipal. De acordo com o documento, durante um patrulhamento realizado na madrugada de 20 de abril, agentes avistaram a mulher sentada à margem do rio, com parte do corpo submerso e a cabeça baixa. Ao se aproximarem, os guardas perceberam que ela murmurava frases desconexas e afirmou ter "muitos nomes".

Por respeito a possíveis práticas religiosas, os agentes optaram por não intervir naquele momento e seguiram o patrulhamento.

Cerca de uma hora depois, em outro ponto da região, a mulher foi reencontrada. Desta vez, apresentava sangramentos nas pernas e recusou atendimento médico. Ela também afirmou não se lembrar do que havia ocorrido, garantindo que estava bem.

A mulher não foi identificada.

