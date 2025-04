Governo Tarcísio divulga lista de escolas que passam a adotar modelo cívico-militar

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) divulgou nesta segunda-feira (28) a lista das 100 escolas estaduais que foram selecionadas para adotar o modelo cívico-militar. Também foi definido que a transformação das unidades será antecipada e elas passam a receber os policiais militares já no segundo semestre deste.

Inicialmente, a previsão era de que a mudança acontecesse só no início do próximo ano letivo.

Cerca de 300 escolas estaduais fizeram consultas públicas sobre a adoção do modelo, ao todo 132 aprovaram a mudança, e o governo selecionou 100.

Apenas duas escolas da capital foram selecionadas -uma delas fica na Brasilândia, na zona norte da cidade, e a outra no Planalto Paulista, na zona sul.

Levantamento da Folha identificou que 90 das 100 escolas selecionadas atendem alunos de nível socioeconômico considerado "médio alto", pelo Ministério da Educação. Ou seja, são estudantes que vivem em casas com mais de dois celulares com internet, wifi, tem carro e mais de dois quartos e são filhos de pais com o ensino básico completo.

Em dez escolas, o perfil socioeconômico dos estudantes é considerado "médio baixo", que é quando vivem em casas com acesso a internet e celular, mas os pais não têm o ensino básico completo.

A Folha também identificou que a maioria das escolas selecionadas atendem alunos mais novos, nos anos finais do ensino fundamental (do 5º ao 9º). Das 100 escolas, 33 delas têm apenas turmas dos anos finais, 6 atendem apenas o ensino médio e 61 atendem as duas etapas.

A princípio, a implementação ocorreria no começo deste ano, mas uma liminar na Justiça de São Paulo mandou suspender os efeitos da lei em agosto de 2024.

O governo só conseguiu retomar o processo de consulta pública em novembro de 2024, após o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), derrubar a liminar que tinha sido pedida pela Apeoesp (sindicato dos professores).

Com o atraso, o plano oficial da Secretaria da Educação no fim do ano passado era iniciar a implementação somente em 2026. Também eram previstas apenas 45 escolas cívico-militares no primeiro ano do programa, mas o governo decidiu ampliar.

O gasto com a contratação dos monitores, já considerando a expectativa final de 100 escolas cívico-militares, será de R$ 7,2 milhões, afirma a gestão Tarcísio.

Promessa de campanha de Tarcísio e uma das bandeiras do governo de Jair Bolsonaro (PL), a escola cívico-militar em São Paulo vai na contramão do governo Lula (PT), que extinguiu o programa federal de fomento a este tipo de ensino.

O programa prevê a contratação de policiais militares da reserva para atuar em projetos extracurriculares que vão abordar assuntos como direitos e deveres do cidadão e civismo, além de cuidar da segurança escolar. As aulas continuam a cargo de docentes da rede estadual.

Para isso, vão receber um complemento de R$ 301,70 a cada jornada diária de 8 horas -com a possibilidade de cumprirem até 40 horas de trabalho por semana.

Os policiais serão selecionados por processo seletivo e atuarão como prestadores de tarefa pelo prazo máximo de cinco anos.

Confira a lista de escolas selecionadas:

Alfredo Machado - Dracena

Prof. Geraldo Pecorari - Junqueirópolis

João Brásio - Panorama

Profa Silvania Aparecida Santos - Nova Odessa

Francisco Teodoro De Andrade - Andradina

Profa Vaniole Dionysio Marques Pavan - Aracatuba

João Michelin - Itaí

Dona Maria Izabel Cruz Pimentel - Avaré

Doutor Wilquem Manoel Neves - Olímpia

Prof Morais Pacheco - Bauru

Professora Esmeralda Milano Maroni - Birigui

Professor Manoel Ferraz - Bom Jesus Dos Perdões

Professor Marcos Antônio da Silva Guimaraes - Bragança Paulista

Padre Mateus Nunes De Siqueira - Atibaia

Professora Mathilde Teixeira De Moraes - Bragança Paulista

Narciso Pieroni - Socorro

Albino Fiore - Caieiras

Arthur Weingrill - Mairiporã

Eliseu Narciso Reverendo - Campinas

Professor Messias Gonçalves Teixeira - Campinas

Antônio Alves Bernardino - Caraguatatuba

Professora Maísa Theodoro da Silva - São Sebastiao

Basílio Bosniac - Carapicuíba

Deputado Salomão Jorge - Carapicuíba

Joaquim Alves Figueiredo - Catanduva

Pedro Teixeira de Queiroz - Novo Horizonte

Professor Vitorino Pereira - Catanduva

Professor Lourenço Filho - São Paulo

Libero De Almeida Silvares - Fernandópolis

Tonico Barão - General

Prof Antônio Fachada - Franca

Prof Abrao Benjamim - Cruzeiro

Profa Leonor Guimarães - Piquete

Padre Antônio Velasco Aragon - Guarulhos

Professora Dona Belinha Izabel Ferreira Dos Santos - Guarulhos

Bairro Das Palmeiras - Juquitiba

Jardim Do Carmo - Itapecerica Da Serra

Prof Alceu Gomes Da Silva - Itapetininga

PEI EE Jeminiano David Muzel - Itapeva

Dorvalino Abílio Teixeira - Jandira

Professor Lênio Vieira De Moraes - Barueri

Amália Maria Dos Santos - Itaquaquecetuba

Professora Esther Carpinelli Ribas - Itararé

Professora Dinah Lucia Balestrero - Brotas

Professora Esmeralda Leonor Furlani Calaf - Pederneiras

Professor João Batista Curado - Jundiaí

Maria Gertrudes Cardoso Rebello Irma - Limeira

Doutor Paulo De Almeida Nogueira - Cosmópolis

Fernando Costa - Lins

Prof Benito Martinelli - Marília

Profa Lydia Yvone Gomes Marques - Garça

Euryclides De Jesus Zerbini - Mogi Das Cruzes

Thimoteo Van Den Broeck Frei - Mogi Das Cruzes

São Judas Tadeu - Mogi Mirim

Professora Anilza Pioli - São Paulo

Professor Gastão Ramos - Osasco

Rosa Bonfiglioli - Osasco

Professora Justina De Oliveira Goncalves - Ourinhos

Professor Rubens Zamith - Pindamonhangaba

Professor Abigail De Azevedo Grillo - Piracicaba

Edson Rontani - Piracicaba

Professor Paulo De Barros Ferraz - Pirassununga

Professora Yolanda Salles Cabianca - Araras

Coronel João Gomes Martins - Martinópolis

Teófilo Gonzaga Da Santa Cruz - Presidente Prudente

Antônio Duarte De Castro - Jacupiranga

Koki Kitajima - Registro

Professora Mary Azevedo De Carvalho - Cajati

Professor Milcio Bazoli - Pariquera-Açu

Plácido De Paula e Silva - Sete Barras

Antônio Marinho De Carvalho Filho - Presidente Venceslau

Professor Adamastor De Carvalho - Santo André

Professor Ovídio Pires De Campos - Santo André

Archimedes Bava Professor - Bertioga

Lincoln Feliciano - Cubatão

Professor Arlindo Bittencourt - São Carlos

Edda Cardozo De Souza Marcussi - São Joaquim Da Barra

Professora Alzira Salomão - Nova Granada

Professor Octacílio Alves De Almeida - São José do Rio Preto

Valencio Soares Rodrigues - Vargem Grande Paulista

Dagoberto Nogueira Da Fonseca - Itanhaém

Professora Josepha Castro - Pontal

Orminda Guimaraes Cotrim - Pitangueiras

Professor Jorge Madureira - Sorocaba

Professor Lauro Sanchez - Sorocaba

Marinalva Gimenes Colossal Da Cunha - Sumaré

Yasuo Sasaki - Hortolândia

Professora Lândia Santos Batista - Ferraz de Vasconcelos

Eduardo Vaz Doutor - Embu Das Artes

Profa Carmela Morano Previdelli - Taquaritinga

Prof Sebastião Francisco Ferraz De Arruda - Itápolis

Newton Câmara Leal Barros - Taubaté

Professora Luciana Damas Bezerra - Caçapava

Índia Vanuíre - Tupã

José Giorgi - Rancharia

Bairro Do Turvo - Tapiraí

Professora Maria Paula Ramalho Paes - Piedade

Professor Pedro Augusto Rangel Filho - Votorantim

Pedro Pedrosa - Nhandeara

Profa Sarah Arnoldi Barbosa - Votuporanga

Leia Também: Quatro estudantes morrem após carro invadir prédio em Illinois; vídeo