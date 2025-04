Veja os piores horários para pegar a estrada neste feriado prolongado de 1º de Maio

© Getty

(FOLHAPRESS) - Paulistanos devem aproveitar o feriado prolongado do Dia do Trabalho para deixar a capital com destino ao litoral ou ao interior do estado. Por isso, a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) prevê que aproximadamente 3,9 milhões de veículos circulem pelas estradas do estado entre esta quarta-feira (30) e domingo (4).

No Sistema Raposo Tavares-Castelo Branco, por exemplo, a estimativa é a circulação de 1,4 milhão de veículos nesse período. No Sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias estima que entre 198 mil e 305 mil veículos sigam em direção à Baixada Santista.

A estimativa do Sistema Anhanguera-Bandeirantes é de receber 1,1 milhão de veículos, enquanto o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, sob administração da Ecovias Leste Paulista, prevê uma movimentação entre 445 mil e 684 mil carros.

Para garantir a fluidez e a segurança dos motoristas, as concessionárias estarão operando com capacidade total, incluindo suporte integrado ao Centro de Controle Operacional (CCO) e ao Centro de Controle Multimodal da Artesp. Serão disponibilizados 236 ambulâncias, 321 guinchos e 229 postos de atendimento ao usuário ao longo das rodovias.

VEJA OS PIORES HORÁRIOS PARA PEGAR A ESTRADA NO FERIADO

Sistema Anchieta-Imigrantes

Sentido Baixada Santista

- De acordo com as projeções da concessionária Ecovias, não são esperados picos de congestionamento no sentido do litoral neste feriado

Retorno

- Sábado: das 10h às 22h (operação subida 2x8 - as pistas Norte e Sul da Imigrantes e a pista Norte da Anchieta destinadas à subida. A descida para o litoral ocorrerá exclusivamente pela pista Sul da Anchieta)

Anhanguera-Bandeirantes

Saída

- Quarta: das 16h às 20h

- Quinta: das 9h às 13h

Retorno

- Domingo: das 15h às 22h

Operação Caminhão: Neste feriado também estará em vigor a Operação Caminhão na quinta (1º) e no domingo (4) das 14h às 22h. Dessa forma, esse tipo de veículo que se destina à capital pela rodovia dos Bandeirantes deve utilizar a Via Anhanguera no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego.

Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares

Saída

- Quarta: das 9h às 12h e das 16h às 18h

- Quinta: das 7h às 12h e das 16h às 20h

Retorno

- Domingo: das 14h às 22h

Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto

Saída

- Quarta: das 16h às 19h

- Quinta: das 8h às 13h

Retorno

- Domingo: das 11h às 20h

Rodovia dos Tamoios

Saída

- Quarta: das 9h às 12h e das 16h às 18h

- Quinta: das 9h às 12h e das 16h às 18h

Retorno

- Domingo: das 7h às 14h

Via Dutra

Saída

- Quarta: das 12h à meia-noite

- Quinta: das 7h às 17h

Retorno

- Domingo: das 8h à meia-noite

Rio-Santos

Saída

- Quarta: das 13h às 19h

- Quinta: das 8h às 15h

Retorno

- Domingo: das 9h às 18h

Rodovia Régis Bittencourt

Saída

- Quarta: das 8h às 23h

- Quinta: das 7h às 11h

Retorno

- Domingo: das 10h às 17h

Rodovia Fernão Dias

Saída

- Quarta: das 14h às 21h

- Quinta: das 6h às 12h

- Sexta: das 6h às 21h

Retorno

- Domingo: das 12h às 21h

CONTATOS DE EMERGÊNCIA

Sistema Anchieta - Imigrantes

0800-019-7878 (WhatsApp)

Sistema Anhanguera - Bandeirantes

0800-055-5550 / (11) 4589-3999 (WhatsApp)

Sistema Castello Branco - Raposo Tavares

0800-701-5555 / (11) 2664-6120 (WhatsApp)

Via Dutra e Rio-Santos

0800-017-3536 / 11-2795.2238 (WhatsApp)

Corredor Ayrton Senna - Carvalho Pinto

0800-777-0070 (WhatsApp)

Rodovia dos Tamoios

0800-545-0000

Rodoanel Mário Covas

0800-773-6699 / (11) 2664-6140 (WhatsApp)

Rodovia Régis Bittencourt

0800-7090-116 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)

Rodovia Fernão Dias

0800-283-0381 (Deficientes auditivos: 0800 717 1000)

