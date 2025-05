Morre aos 116 anos a brasileira considerada a pessoa mais velha do mundo

© Reprodução/X

A freira Inah Canabarro Lucas, reconhecida como a pessoa mais velha do mundo, faleceu na quarta-feira (30), aos 116 anos, em Porto Alegre (RS). A informação foi confirmada pela Congregação das Irmãs Teresianas do Brasil, à qual pertencia desde 1934.

Nascida em 8 de junho de 1908, Inah assumiu o posto de pessoa mais longeva do planeta em janeiro deste ano, após a morte da japonesa Tomiko Itooka, que também tinha 116 anos. Em nota divulgada pela congregação e citada pela agência France-Presse (AFP), as irmãs agradeceram a "dedicação e devoção" de Inah ao longo de sua vida religiosa.

A religiosa começou a vida com saúde frágil — muitos duvidavam que ela sobreviveria à infância. Ainda assim, entrou para a vida religiosa aos 26 anos, entre as duas guerras mundiais. Ao longo das décadas, atribuiu sua longevidade à fé. “Deus é o segredo da vida”, costumava dizer. Em 2018, ao completar 110 anos, recebeu uma bênção especial do Papa Francisco.

Com a morte de Inah, o título de pessoa mais velha do mundo passa agora para Ethel Caterham, de 115 anos, moradora de Surrey, na Inglaterra, segundo o Grupo de Pesquisa Gerontológica dos Estados Unidos (GRG) e o banco de dados LongeviQuest.

No Brasil, Izabel Rosa Pereira, nascida em 13 de outubro de 1910, em Minas Gerais, passa a ser a mulher mais idosa do país, com 114 anos.







