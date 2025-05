Chuvas causam alagamentos e deixam 117 cidades em alerta na Bahia

© <p>Getty Images</p>

(FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingem parte da Bahia nos últimos dias deixaram ruas alagadas, casas inundadas e causaram deslizamentos de terra, deixando em alerta 117 dos 417 municípios do estado.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há previsão de temporais na região para os próximos dias. O instituto divulgou um alerta nesta quinta-feira (1º) para chuvas entre 50 e 100 milímetros por dia e ventos que podem chegar a 100 km/h nas regiões Sul, Centro-Sul e Centro-Norte da Bahia e na Região Metropolitana de Salvador.

O órgão federal alerta para a possibilidade de alagamentos, quedas de galhos de árvores, descargas elétricas e interrupção do fornecimento de energia.

A região sul do estado foi uma das mais atingidas pelos temporais nos últimos dias, com estragos em cidades como Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália.

Em Porto Seguro, foram registrados alagamentos da estrada da Balsa, que dá acesso ao distrito de Arraial D'Ajuda, na rua do Telégrafo, e em alguns pontos do centro da cidade. Também houve deslizamentos no bairro Parque Ecológico, além de quedas de árvores.

A Defesa Civil de Porto Seguro informou que cerca de 110 pessoas foram afetadas pelas consequências das chuvas e foram atendidas pelo órgão. Não há registro de mortos ou feridos.

Na cidade vizinha de Santa Cruz Cabrália, a Defesa Civil emitiu um alerta para que moradores fiquem atentos a alagamentos e deslizamentos de terra.

Itacaré, que é um dos principais destinos turísticos do sul da Bahia, também está em alerta. Em nota, a prefeitura destacou a possibilidade de chuvas com intensidade de moderada a forte e orientou aos moradores que busquem abrigos ou casas de familiares em casos de necessidade.

Em Salvador, há 60% de chances de chuvas fracas, por vezes moderadas, ao longo desta quinta. Já na sexta (2), há 90% de chance de chuvas moderadas, por vezes fortes, a qualquer hora do dia, segundo a Defesa Civil.

