Delegado Olim tem Rolex levado em roubo na Vila Olímpia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Antônio Olim (PP-SP), conhecido como delegado Olim, foi vítima de um roubo na Vila Olímpia, bairro na zona sul de São Paulo.

O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (1°). O criminoso levou um relógio Rolex do parlamentar.

No boletim de ocorrência, a vítima relatou que dirigia na rua Casa do Ator quando foi abordado por um homem numa motocicleta vermelha. O suspeito estava armado com um revólver e pediu o relógio, prontamente entregue.

Após a ocorrência, o criminoso fugiu do local.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o boletim de ocorrência foi registrado por Olim junto ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e está sendo investigado pelo 96º DP.

O deputado já havia sido vítima de um assalto em março de 2022, quando estava num carro com Artur Dian, atual delegado geral da Polícia Civil. Eles estavam na avenida Higienópolis, no centro da capital, quando um suspeito se aproximou e foi morto por Dian.

No 1° trimestre deste ano, o número de roubos na cidade de São Paulo diminuiu, em comparação ao mesmo período de 2024. Foram 45.223 registros, ante 51.906.

A SSP atribui a diminuição a um trabalho de desarticulação de quadrilhas e de investigação de cadeias de receptação, que serão intensificados para tentar reverter a alta nos registros de furto.