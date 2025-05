Polícia prende suspeito de planejar ataque a bomba em show da Lady Gaga

© Getty Images

A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça e Segurança Pública prenderam neste sábado (3) um homem suspeito de planejar um ataque a bomba no show da cantora Lady Gaga.



De acordo com informações publicadas pelo site G1, a operação, chamada "Fake Monster", também resultou na apreensão de um adolescente no Rio de Janeiro. O grupo investigado promovia discursos de ódio e planejava ataques contra crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+.

De acordo com as investigações, os envolvidos tratavam o plano como um “desafio coletivo”, buscando notoriedade em redes sociais. O grupo recrutava adolescentes para realizar ataques coordenados com uso de explosivos improvisados e coquetéis molotov. A operação cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em nove cidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso.

O líder do grupo foi preso em flagrante no Rio Grande do Sul por porte ilegal de arma de fogo, enquanto o adolescente apreendido no Rio de Janeiro armazenava pornografia infantil. Nos locais investigados, os policiais recolheram dispositivos eletrônicos e outros materiais que serão analisados. A ação contou com apoio de policiais civis de diversos estados.

Os suspeitos utilizavam plataformas digitais para disseminar crimes de ódio, incentivar automutilação, pedofilia e radicalização de jovens, tratando isso como um desafio entre membros do grupo. A operação envolveu unidades especializadas da Polícia Civil e o Ciberlab, do Ministério da Justiça. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.

