Saída do show de Lady Gaga em Copacabana teve tumulto e superlotação no metrô

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A saída do show de Lady Gaga, que reuniu 2,1 milhões de pessoas na praia de Copacabana segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, foi marcada por momentos caóticos para os fãs.

Relatos nas redes sociais apontaram falhas na dispersão coordenada pela Prefeitura carioca, com superlotação nas estações Siqueira Campos e Cardeal Arcoverde do metrô, além do uso de spray de pimenta pela Guarda Municipal.

Segundo posts de internautas no X, apenas uma entrada da estação Siqueira Campos estava aberta, o que provocou filas de até três horas e meia para o embarque.

Ruas próximas também não teriam sido interditadas ao tráfego de veículos, dificultando ainda mais o esquema de evacuação.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro, mas não recebeu um posicionamento até a publicação desta reportagem.

A apresentação intitulada "Mayhem on the Beach", uma espécie de prelúdio da turnê do disco "Mayhem", durou cerca de duas horas e superou o público do show da Madonna, no ano passado, estimado em 1,6 milhão de pessoas.