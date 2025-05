Veja os próximos feriados nacionais e pontos facultativos

© DR

(FOLHAPRESS) - Passado o Dia do Trabalho, celebrado na última quinta-feira (1º), muita gente já começa a pensar nas próximas oportunidades de pausa no ano. Apesar de boa parte dos feriados cair em fins de semana, ainda há algumas chances de folga prolongada -inclusive em junho e novembro.

A próxima data que pode trazer descanso é Corpus Christi, celebrado em 19 de junho, uma quinta-feira, e considerado ponto facultativo. Na sequência, a atenção se volta ao segundo semestre, com destaque para o feriado da Consciência Negra, em 20 de novembro, que também cai em uma quinta.

Além destes dias, vale ficar atento ao feriado estadual da Revolução Constitucionalista, em 9 de julho, que será numa quarta-feira e é válido apenas em São Paulo.

No segundo semestre, porém, a maioria dos feriados nacionais cai em fins de semana. É o caso da Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro) -todos aos domingos.

Aqueles que não trabalham em funções consideradas essenciais pelo MTE (Ministério do Trabalho e do Emprego) têm direito a folga em todos os feriados nacionais. Caso sejam convocados a trabalhar, devem ter folga compensatória ou receber o dobro para cada hora trabalhada.

Para os dias de ponto facultativo, o empregador não precisa oferecer remuneração extra se decidir não conceder a folga -exceto em casos de horas extras trabalhadas nessas datas.

Ao todo, 11 datas são consideradas feriados nacionais no Brasil, e seis são ponto facultativo. É possível que algumas empresas permitam que os trabalhadores aproveitem a véspera e as emendas, mas elas não são previstas por lei e, dessa forma, são dias regulares de trabalho.

Caso o trabalhador seja convocado para o feriado e não receba em dobro ou não tenha folga compensatória, é possível seguir os seguintes passos:

- Tentar resolver a situação diretamente com a empresa, preferencialmente por escrito, para formalizar a reclamação;

- Buscar auxílio no sindicato da categoria;

CONFIRA O CALENDÁRIO COMPLETO DE FERIADOS DE 2025

Janeiro

- 1º de janeiro (quarta-feira): confraternização universal - feriado nacional

Março

- 3 e 4 de março (segunda e terça-feira): Carnaval - ponto facultativo

- 5 de março (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas - ponto facultativo válido até as 14h

Abril

- 18 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa - feriado nacional

- 20 de abril (domingo): Páscoa - feriado nacional

- 21 de abril (segunda-feira): Tiradentes - feriado nacional

Maio

- 1º de maio (quinta-feira): Dia do Trabalho - feriado nacional

Junho

- 19 de junho (quinta-feira): Corpus Christi - ponto facultativo

Setembro

- 7 de setembro (domingo): Independência do Brasil - feriado nacional

Outubro

- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida - feriado nacional

Novembro

- 2 de novembro (domingo): Finados - feriado nacional

- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República - feriado nacional

- 20 de novembro (quinta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra - feriado nacional

Dezembro

- 24 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Natal - ponto facultativo após as 14h

- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal - feriado nacional

- 31 de dezembro (quarta-feira): Véspera do Ano-Novo de 2026 - ponto facultativo após as 14h

